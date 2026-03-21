Ιράν: «Χτυπήσαμε πυρηνικό αντιδραστήρα του Ισραήλ στη Ντιμόνα»

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι το χτύπημα στην περιοχή Ντιμόνα στο νότιο Ισραήλ είχε ως στόχο πυρηνικές εγκαταστάσεις.



Από το χτύπημα με πύραυλο τραυματίστηκαν περίπου 20 άνθρωποι, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας της χώρας, με διασώστες να επιχειρούν στο σημείο.



Η υπηρεσία Magen David Adom ανέφερε ότι οι ομάδες της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα 10χρονο αγόρι το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και μία 40χρονη γυναίκα, οι οποίοι φέρουν τραύματα από θραύσματα και νοσηλεύονται σε μέτρια κατάσταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μάνι Φαμπιάν, δημοσιογράφο των Times of Israel, οι τραυματίες είναι 39.



Πάντως, οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει πλήρη εικόνα για την έκταση των ζημιών.



Η Ντιμόνα βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας και αποτελεί περιοχή στρατηγικής σημασίας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τη συνέχιση των επιθέσεων.