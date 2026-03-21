Ισραήλ: Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν με drones αποθήκες καυσίμων στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Τελ ΑΒίβ εξαπέλυσαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη οι Φρουροί της Επανάστασης το πρωί του Σαββάτου στοχεύοντας στρατιωτικές υποδομές και δεξαμενές καυσίμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν τονίζουν η εν λόγω επίθεση «έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές».

🚨⚡️IRGC announce DRONE ATTACK on Israel’s Ben Gurion Airport



Strikes have 'SERIOUSLY disrupted refueling of military aircraft, airport affairs and flights' at Ben Gurion pic.twitter.com/N7VChsb2Vv — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) March 21, 2026

Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, φιλοξενεί βυτιοφόρα καυσίμων και αποθήκες ενώ χρησιμεύει και ως βάση για ειδικές μονάδες όπως επίσης και της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ κοντά του βρίσκονται και αεροπορικές βιομηχανίες και εγκαταστάσεις συντήρησης μαχητικών.

ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το πυρηνικό εργοστάσιο της Νατάνζ

Επίθεση εναντίον της πυρηνικής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ στο Ιράν εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχει διαρροή ραδιενεργού υλικού και οι κάτοικοι της περιοχής δεν κινδυνεύουν.

Δορυφορική εικόνα των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Νατάνζ / Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι ένας από τους βασικούς στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν είναι η εξάλειψη της ικανότητας της χώρας να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα.

Οι εγκαταστάσεις της Νατάνζ έχουν πληγεί στο παρελθόν από επιδρομές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, με δορυφορικές εικόνες να αποκαλύπτουν την έκταση των ζημιών που έχει υποστεί το συγκρότημα.

Λίγο μετά την επίθεση, η Τεχεράνη ενημέρωσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) επιβεβαιώνοντας ότι καμία αύξηση στα επίπεδα ακτινοβολίας δεν παρατηρήθηκε εκτός του χώρου της εγκατάστασης.

Το Ιράν χτυπά με drones το Ιράκ

Την ίδια ώρα, το Ιράν χτύπησε με drones τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράκ σε συνοικία της Βαγδάτης, δήλωσε Ιρακινός υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας.

«Ένα drone στοχοθέτησε το αρχηγείο της Ιρακινής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στη συνοικία Μάνσουρ», επεσήμανε ο στρατηγός Σάαντ Μάαν, εκπρόσωπος των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράκ σε λακωνική ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα Ιρακινός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στο AFP ότι η επίθεση – που σημειώθηκε εν μέσω εορτασμών για τη γιορτή Άιντ αλ Φιτρ για το τέλος του Ραμαζανού – είχε στόχο «το κτίριο τηλεπικοινωνιών» τη ιρακινής υπηρεσίας Πληροφοριών που συνεργάζεται με Αμερικανούς συμβούλους στο Ιράκ στη μάχη κατά των τζιχαντιστών.

Δεύτερο drone, που μαγνητοσκοπούσε την επιχείρηση, έπεσε στους χώρους αθλητικού κέντρου όπου συχνάζουν πλούσιοι Ιρακινοί και διπλωμάτες, πρόσθεσε.

Το Ιράκ έχει συρθεί στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, μια σύρραξη που επιθυμούσε να αποφύγει με κάθε κόστος.

Ιρακινές φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες αναλαμβάνουν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα γίνονται στόχος πληγμάτων του Ισραήλ ή των ΗΠΑ.

