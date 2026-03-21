Ιράν: Εκτοξεύσαμε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό

Το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον κοινής στρατιωτικής βάσης ΗΠΑ-Βρετανίας στον Ινδικό Ωκεανό την Παρασκευή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr το οποίο επιβεβαίωσε το δημοσίευμα, η ενέργεια αυτή «αποτελεί σημαντικό βήμα (…) το οποίο αποδεικνύει ότι το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν είναι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόταν προηγουμένως ο εχθρός».

Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στην εφημερίδα η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία δεν επλήγη. Ο ένας πύραυλος απέτυχε κατά την πτήση, ενώ αμερικανικό πολεμικό πλοίο φέρεται να εκτόξευσε αναχαιτιστικό πύραυλο SM-3 εναντίον του δεύτερου.

Πράσινο φως της Βρετανίας στις ΗΠΑ για τις βάσεις

Η επίθεση σημειώθηκε την ίδια ώρα που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την «καθυστερημένη» απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βάσεις του στην περιοχή για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ανέφερε ότι υπουργοί συνεδρίασαν την Παρασκευή για να συζητήσουν την κίνηση του Ιράν να αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τη στόχευση άοπλων εμπορικών πλοίων και πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Επιβεβαίωσαν ότι η συμφωνία για τη χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συλλογικής αυτοάμυνας της περιοχής περιλαμβάνει αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο την αποδυνάμωση πυραυλικών βάσεων και δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε εκπρόσωπος.

Ο Στάρμερ είχε καθυστερήσει νωρίτερα φέτος συμφωνία για την εκμίσθωση των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, μια μικρή χώρα και πρώην βρετανική αποικία. Η συμφωνία μίσθωσης δέχθηκε έντονη κριτική από τον Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα αποτελούσε «πλήγμα» για το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Δεν ήθελαν να χρησιμοποιήσουμε το νησί, το λεγόμενο νησί, από το οποίο για κάποιο λόγο παραιτήθηκαν από τα δικαιώματά τους», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, αναφερόμενος στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία.

Τα πλήγματα της Παρασκευής αποτελούν την πιο μακράς εμβέλειας πυραυλική επίθεση που αποδίδεται στην Τεχεράνη από την έναρξη της σύγκρουσης. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, είχε δηλώσει ότι το Ιράν έχει περιορίσει το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων του στα 2.000 χιλιόμετρα, ενώ το Ντιέγκο Γκαρσία απέχει περίπου 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η «συντριπτική πλειοψηφία» των Βρετανών πολιτών «δεν επιθυμεί καμία εμπλοκή στον πόλεμο επιλογής Ισραήλ–ΗΠΑ κατά του Ιράν».

«Αγνοώντας τη βούληση του λαού, ο κ. Στάρμερ θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές επιτρέποντας τη χρήση βρετανικών βάσεων για επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το Ιράν θα ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».