Ιερουσαλήμ: Εκρήξεις μετά από χτυπήματα με πυραύλους από το Ιράν λένε οι IDF

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Παρασκευή (20/3) την Ιερουσαλήμ, λίγη ώρα μετά την ενεργοποίηση σειρήνων αεράμυνας στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, εντοπίστηκαν πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση ισραηλινό έδαφος.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση της απειλής», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η Magen David Adom (MDA), που αποτελεί την αντίστοιχη υπηρεσία του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή θύματα.