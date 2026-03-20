Νέο χτύπημα του Ιράν σε διυλιστήριο στο Κουβέιτ - Συνεχείς οι επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνεται επικίνδυνα, με συνεχείς επιθέσεις που στοχεύουν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές σε πολλές χώρες της περιοχής και συγκεκριμένα εκείνες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κουβέιτ. Τα τελευταία γεγονότα εντάσσονται σε έναν κύκλο αντιποίνων που συνδέεται με προηγούμενα πλήγματα μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, αυξάνοντας τον φόβο για γενικευμένη αποσταθεροποίηση.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τουλάχιστον επτά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Συγκεκριμένα ο στρατός του Κουβέιτ, σε ανακοινωθέν του σημείωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να «αντιμετωπίσει εχθρικό πύραυλο και απειλές drones», ενώ το υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετώπισε «απειλή» εξαιτίας εκτοξεύσεων «πυραύλων», οι οποίοι προέρχονταν από το Ιράν.

Επίσης, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν τόνισε ότι θραύσματα κατά τη διάρκεια «ιρανικής επίθεσης» προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας. Η πυρκαγιά τέθηκε αμέσως υπό έλεγχο ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο με ανακοινωθέντα του περί «αναχαίτισης και καταστροφής» έξι drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι άλλου ενός στο βόρειο.

«Μέσα σε διάστημα δύο ωρών, περισσότερα από μια δωδεκαριά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα «αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της χώρας και ένα άλλο στο βόρειο» δήλωσε ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας.

Το Ιράν σφυροκοπά ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

Παράλληλα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά και σε διυλιστήριο της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, εξαιτίας της ιρανικής επιδρομής, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

«Το διυλιστήριο Μίνα Αλ-Αχμάντι, που ανήκει στην Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου του Κουβέιτ (KNPC), έγινε νωρίς σήμερα το πρωί στόχος εχθρικών επιθέσεων με drones, οι οποίες προκάλεσαν πυρκαγιές σε κάποιες από τις μονάδες του», σύμφωνα με το πρακτορείο, έπειτα από μια επίθεση την προηγουμένη σ' αυτή την υποδομή που είχε και πάλι προκαλέσει πυρκαγιά.

Η σημερινή επίθεση στο διυλιστήριο Μίνα Αλ-Αχμάντι δεν προκάλεσε θύματα, όμως επέφερε το κλείσιμο μονάδων της εγκατάστασης, ενώ οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά, σύμφωνα με το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, την Πέμπτη, το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του εναντίον ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο, με drones να πλήττουν διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία κι άλλα δύο στο Κουβέιτ που προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Κατάρ.

Τα πλήγματα αυτά έγιναν σε αντίποινα στις Ισραηλινές επιθέσεις στο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου Παρς, το οποίο μοιράζονται η Τεχεράνη και η Ντόχα.