Πώς η αποκλιμάκωση του πετρελαίου «ξυπνά» τα χρηματιστήρια

Η τιμή του αργού πετρελαίου (Brent) υποχώρησε σε επίπεδα κάτω των 110 δολαρίων/βαρέλι, γεγονός που αποδίδεται σε χθεσινές δηλώσεις του Νετανιάχου περί πιθανής συντομότερης εκτόνωσης της πολεμικής σύρραξης και στη μειωμένη ζήτηση λόγω περικοπών της βιομηχανικής παραγωγής.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν αποθέματα που αρκετά κράτη δεσμεύονται ότι θα τα ρίξουν στην παραγωγή. Ταυτόχρονα, οι περισσότερες μεγάλες κεντρικές τράπεζες (ΗΠΑ, Ε.Ε, Βρετανία, Ιαπωνία) κατά τις συνελεύσεις τους τις δύο προηγούμενες ημέρες, άφησαν αμετάβλητα τα επιτόκια σε μία συντονισμένη προσπάθεια να μην αναθερμανθεί πολύ ο πληθωρισμός και να μην υπάρξει κίνδυνος ύφεσης. Κοινός τόπος είναι ότι ούτε οι Κεντρικές τράπεζες μπορούν να ορίσουν ένα πλάνο δράσης, από τη στιγμή που ουδείς γνωρίζει την έκβαση του πολέμου και πόσο θα κρατήσει.

Η έλλειψη «ορατότητας» των Κεντρικών Τραπεζών δημιουργεί επενδυτική ανασφάλεια

Η έλλειψη «ορατότητας» των κεντρικών τραπεζών δημιουργεί υψηλή αβεβαιότητα στις οικονομίες και τα χρηματιστήρια, για μία ακόμη ημέρα, κινούνται πτωτικά.

Ανοδική αντίδραση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Η έναρξη των ευρωπαϊκών συνεδριάσεων είναι ανοδική. Ενδεικτικά ο γερμανικός DAX αυξάνεται κατά 1,4%, ο γαλλικός CAC κατά 0,93%, ο ιταλικός MIB κατά 1,27% και ο πανευρωπαϊκός Eurostoxx 50 κατά 1,3%. Να σημειωθεί ότι σήμερα υπάρχει η λήξη των συμβολαίων παραγώγων Μαρτίου (Ευρώπη και Αμερική) και αυτό θα αυξήσει την μεταβλητότητα στα χρηματιστήρια.

Ελληνικό χρηματιστήριο: Άνοδος πάνω από τις 2.100 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη με την έναρξη

Την ανοδική τάση των ευρωπαϊκών αγορών ακολουθεί και το ελληνικό χρηματιστήριο. Ο Γενικός Δείκτης στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης ξεπερνά τις 2.100 μονάδες (2106 μονάδες) με άνοδο 1,4%. Η άνοδος προέρχεται κυρίως από την αντίδραση των τραπεζικών μετοχών

Κοντά στα υψηλά διετίας η απόδοση του ελληνικού 10ετούς

Σε ότι αφορά τα ομόλογα, η απόδοση του ελληνικού 10ετους κινείται στα επίπεδα των 3,77% και παραμένει κοντά στα υψηλά διετίας.