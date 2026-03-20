Τηλεργασία και «φρένο» στα ταξίδια - Τι προτείνει ο ΔΟΕ για εξοικονόμηση ενέργειας λόγω πολέμου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), ο οποίος νωρίτερα αυτόν τον μήνα συμφώνησε σε μια πρωτοφανή αποδέσμευση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν, παρουσίασε σήμερα νέες προτάσεις για τη μείωση της επιβάρυνσης των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Μεταξύ αυτών, προτείνεται η ενίσχυση της τηλεργασίας και ο περιορισμός των αεροπορικών μετακινήσεων.

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της ενέργειας, προκαλώντας έντονες ανησυχίες για αύξηση του πληθωρισμού παγκοσμίως. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) παρουσίασε ένα σύνολο προτάσεων, τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών.

Τι εισηγείται ο οργανισμός

Στις εισηγήσεις του οργανισμού περιλαμβάνονται μέτρα όπως η ενίσχυση της τηλεργασίας, η μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους τουλάχιστον κατά 10 χλμ./ώρα, καθώς και η αποφυγή των αεροπορικών ταξιδιών όπου υπάρχουν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Παράλληλα, προτείνεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για το μαγείρεμα αντί για φυσικό αέριο, όπου αυτό είναι εφικτό, ενώ καλείται και η βιομηχανία να βελτιώσει την αποδοτικότητα στη χρήση υδρογονανθράκων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, υπογράμμισε ότι ο οργανισμός προχώρησε πρόσφατα στη μεγαλύτερη αποδέσμευση πετρελαϊκών αποθεμάτων στην ιστορία του, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με κυβερνήσεις και βασικούς παράγοντες της ενεργειακής αγοράς στο πλαίσιο της διεθνούς ενεργειακής διπλωματίας. Όπως ανέφερε, οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν αποτελούν ένα άμεσο και πρακτικό «πακέτο» μέτρων για τη μείωση της ζήτησης και την προστασία των καταναλωτών από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Μαρτίου ο ΔΟΕ αποφάσισε την απελευθέρωση ποσότητας-ρεκόρ, φτάνοντας τα 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα, σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.