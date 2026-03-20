Η άνοδος του πετρελαίου βάζει «φωτιά» στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ενόψει Πάσχα

Αρκετά ακριβότερα θα κοστίσουν τα πασχαλινά αεροπορικά ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς από την 1η Απριλίου οι περισσότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να προχωρήσουν σε αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων. Ήδη και από την έναρξη του πολέμου τον Μάρτιο, η Air France-KLM εξήγγειλε ότι θα προχωρήσει σε αυξήσεις και φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν την ανοδική κίνηση των τιμών και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Aegean έχει προαναγγείλλει αύξηση τιμών εισιτηρίων από τις αρχές Απριλίου και προσφέρει στους επιβάτες της ειδικά προγράμματα προκρατήσεων πακέτων πτήσεων με σημαντικά μειωμένες τιμές

Η άνοδος του πετρελαίου, η αντιστάθμιση κινδύνου που δεν επαρκεί

Το κόστος πετρελαίου (Κηροζίνης) έχει αυξηθεί πάνω από 30% και παρά το γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες αντισταθμίζουν με hedging επί των τιμών πετρελαίου τις αυξήσεις (δηλαδή κλειδώνουν τις προηγούμενες χαμηλότερες τιμές) εντούτοις η «αμυντική» αυτή κίνηση δεν επαρκεί και οδηγούνται σε αυξήσεις που κυμαίνονται από 10-20% στις τρέχουσες τιμές.

Να σημειωθεί ότι επισήμως την τιμή των εισιτηρίων διαμορφώνουν εκτός από τα λειτουργικά κόστη (που είναι αυξημένα) και η προσφορά και ζήτηση. Από την στιγμή που η ζήτηση λόγω του πολέμου είναι μειωμένη έως ανύπαρκτη -λόγω συνθηκών- σε Μέση Ανατολή , τα εισιτήρια θα αυξηθούν για να αναπληρώσουν τις διακοπείσες πτήσεις στην περιοχή αλλά και την ευρύτερη μείωση των ταξιδιών.