Από 7 ευρώ τα σοκολατένια αυγά: Πρεμιέρα στην αγορά με σταθερές τιμές αλλά πεσμένη ψυχολογία

Τα πρώτα σοκολατένια αυγά έκαναν την εμφάνιση τους στα ζαχαροπλαστεία και τα σούπερ μάρκετ. Σταθερές ή και μειωμένες οι τιμές στη σοκολάτα, επιφυλακτικοί και με πεσμένη ψυχολογία οι καταναλωτές εξαιτίας του πολέμου.

Από 7 ευρώ ένα πασχαλινό αυγό

Μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν και οι επιπτώσεις του στην τσέπη μας να είναι από τα βασικά θέματα των ημερών, όμως το Πάσχα είναι λίγες βδομάδες από τώρα και κόντρα στο ανήσυχο πνεύμα των ημερών, ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ άρχισαν να στολίζουν τις βιτρίνες και να γεμίζουν τις προθήκες των καταστημάτων τους με σοκολατένια πασχαλινά αυγά και κουνελάκια.

O FLASH μίλησε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Γλυκό Ιωάννη, ο οποίος μας τόνισε πως παρά το κύμα ανατιμήσεων που έχει φέρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι τιμές του κακάο έχουν πέσει και πως τα αντίστοιχα προϊόντα από σοκολάτα όπως τα Πασχαλινά αυγά και κουνελάκια, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ακριβότερα από την περσινή χρονιά.

Μάλιστα συστήνει οι καταναλωτές να είναι ενημερωμένοι και επιφυλακτικοί σχετικά με τις τιμές, ειδικά όταν κάτι τους φαίνεται υπερβολικά ακριβό.

Στα καταστήματα οι τιμές στα σοκολατένια αυγά και κουνελάκια ξεκινούν από τα 7€ και μπορεί να φτάσουν μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες ευρώ ανάλογα με το μέγεθος και το στολισμό που θα έχουν επάνω τους, με τη τιμή ανά κιλό να κυμαίνεται από 25€ έως 45€.

Όσο για το πόσα χρήματα πρόκειται να ξοδέψουν οι καταναλωτές, η εκτίμηση μεταξύ 20€ και 40€.

Ωστόσο σημαντικός παράγοντας σύμφωνα με τον κ. Γλυκό είναι η ψυχολογία του καταναλωτικού κοινού, καθώς από την ημέρα έναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μ. Ανατολή, η κίνηση στα καταστήματα έπεσε 40-50%. Όπως μας είπε, ο κόσμος είναι πολύ επηρεασμένος καθώς δεν ξέρει τι να περιμένει για το μέλλον ενώ τμήμα των χρημάτων που έχουν να ξοδέψουν κατευθύνεται σε άλλες ανάγκες όπως τα καύσιμα τα οποία έχουν δει μεγάλη αύξηση στις τιμές τους.