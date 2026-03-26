Πάσχα 2026: Πότε είναι ανοιχτά τα μαγαζιά - Τι ισχύει για Μεγάλη Παρασκευή

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την περίοδο του Πάσχα 2026 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, παρουσιάζοντας την πρότασή του για τις ημέρες πριν και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Το ωράριο στην Αθήνα

Σύμφωνα με την πρόταση, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν:

Πέμπτη 02/04: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 03/04: 09:00 – 21:00

Σάββατο 04/04: 09:00 – 16:00

Κυριακή 05/04 (Κυριακή των Βαΐων): 11:00 – 16:00

Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα:

Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη (06–09/04): 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή 10/04: 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο 11/04: 09:00 – 15:00

Την Κυριακή του Πάσχα (12/04) και τη Δευτέρα (13/04), τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Το ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το εξής πρόγραμμα:

Πέμπτη 02/04 και Παρασκευή 03/04: 10:00 – 21:00

Σάββατο 04/04: 10:00 – 18:00

Κυριακή των Βαΐων 05/04: 11:00 – 18:00

Για τη Μεγάλη Εβδομάδα:

Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη (06–09/04): 10:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή 10/04: 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο: 10:00 – 16:00

Και στη Θεσσαλονίκη, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα 13 Απριλίου.

Τι ισχύει για τη Μεγάλη Παρασκευή

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα μετά τις 13:00, όπως και η απασχόληση των εργαζομένων από εκείνη την ώρα και μετά.

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης του ωραρίου, εφόσον αποφασιστεί από τον εκάστοτε δήμο, μετά από σχετική εισήγηση του τοπικού εμπορικού συλλόγου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής.

Οι αργίες του Πάσχα

Η Κυριακή του Πάσχα, στις 12 Απριλίου, καθώς και η Δευτέρα του Πάσχα (13/04), αποτελούν υποχρεωτικές αργίες, με τα καταστήματα να παραμένουν κλειστά σε όλη την επικράτεια.