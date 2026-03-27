Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου η αγορά βάζει τα γιορτινά της και περιμένει να υποδεχθεί τους καταναλωτές για τις αγορές του Πάσχα.

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.

Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα εξής:

Πέμπτη 2/4/2026: 09:00 - 21:00

Παρασκευή 3/4/2026: 09:00 - 21:00

Σάββατο 4/4/2026: 09:00 - 16:00

Κυριακή 5/4/2026: 11:00 - 16:00

Για τη Μεγάλη Εβδομάδα:

Μ. Δευτέρα 6/4/2026: 09:00 - 21:00

Μ. Τρίτη 7/4/2026: 09:00 - 21:00

Μ. Τετάρτη 8/4/2026: 09:00 - 21:00

Μ. Πέμπτη 9/4/2026: 09:00 - 21:00

Μ. Παρασκευή 10/4/2026: 13:00 - 19:00

Μ. Σάββατο 11/4/2026: 09:00 - 15:00

Τι ισχύει για Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα

Την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους καταναλωτές να προγραμματίσουν έγκαιρα τις αγορές τους, επισημαίνοντας ότι η εορταστική περίοδος αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την τόνωση της αγοράς