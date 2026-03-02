Εκπτώσεις 2026: Μία στις δύο επιχειρήσεις με χειρότερες επιδόσεις φέτος - Απογοήτευση στην αγορά

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για τις χειμερινές εκπτώσεις με τους επιχειρηματίες να αντιμετωπίζουν στενότητα στην αγορά.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας), κατά τη φετινή χειμερινή εκπτωτική περίοδο:

1 στις 2 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών,

1 στις 10 επιχειρήσεις μεγαλύτερο συγκριτικά με πέρσι.

Η εξέλιξη αυτή επαυξάνει την ένταση των κλυδωνισμών που προκάλεσε η μείωση των πραγματικών πωλήσεων στο σύνολο του 2025.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν πως παρά τις γενναιόδωρες μειώσεις τιμών, η υποτονική κίνηση οφείλεται στη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οι οποίοι στρέφονται πρώτα στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών, αλλά και στoν αντίκτυπο του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις ασιατικές πλατφόρμες.

Ως εκ τούτου, οι πιέσεις στο εμπόριο, στον ισχυρότερο κλάδο της οικονομίας σε όρους κύκλου εργασιών και απασχόλησης, διατηρούνται και στις αρχές του 2026, διευρύνοντας την αβεβαιότητα εν μέσω, μάλιστα, ενός ιδιαίτερα ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος.

Δυσάρεστα τα ευρήματα της έρευνας

Το 50% των επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις συγκριτικά με πέρσι (Διάγραμμα 1).

Πηγή: ΕΣΕΕ

Το 48% των επιχειρήσεων εμφανίστηκαν από λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τις πωλήσεις.

Πηγή: ΕΣΕΕ

Οι πωλήσεις για 1 στις 3 επιχειρήσεις δεν διαφοροποιήθηκαν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου.

7 στις 10 επιχειρήσεις υιοθέτησαν τα ίδια ποσοστά εκπτώσεων συγκριτικά με πέρσι, ενώ 1 στις 4 ακόμη υψηλότερα.

4 στις 10 επιχειρήσεις είναι από λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες σχετικά με την επισκεψιμότητα των καταναλωτών, εξέλιξη που οφείλεται και εν πολλοίς στο χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα για αγορές.

4 στις 10 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εκπτώσεις σε όλα τα εμπορεύματα του καταστήματος. Εντούτοις, σημαντικό μερίδιο. (22%) επιχειρηματιών υιοθέτησε εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, ενδεχομένως ως επιχειρηματική τακτική, εξαιτίας και της διόγκωσης του κόστους προμηθευτών.

Οι πληρωμές με μετρητά περιορίζονται διαρκώς, καθώς μόλις στο 29% των επιχειρήσεων η πληρωμή έγινε κυρίως με αυτά.

Απροθυμία να παραμείνουν οι χαμηλές τιμές και μετά τις εκπτώσεις

Παράλληλα, η απογοήτευση από τα αποτελέσματα των πωλήσεων κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων σε συνδυασμό με το αυστηρό ρυθμιστικό τους πλαίσιο, ωθεί 2 στους 3 επιχειρηματίες να μη διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές και τις προσφορές μετά το επίσημο πέρας της εκπτωτικής περιόδου.

Πηγή: ΕΣΕΕ

Ενδεικτικό της στενότητας στην αγορά αλλά και της έντασης της προσπάθειας των εμπόρων να προσελκύσουν τους καταναλωτές αποτελεί το γεγονός ότι 2 στις 3 επιχειρήσεις υιοθέτησαν ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30%.

Πηγή: ΕΣΕΕ

Κυρίαρχος και με διαφορά από τον επόμενο τρόπο προβολής και διαφήμισης των εκπτώσεων παραμένουν τα σχετικά μηνύματα στη βιτρίνα του καταστήματος ενώ ολοένα και πιο δυναμικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν τα social media.

Μείωση στη διάρκεια των εκπτώσεων θέλουν οι επιχειρήσεις

«Είναι σαφές πως ο μεγαλύτερος κλάδος της οικονομίας μας βρίσκεται εν μέσω ραγδαίων μεταβολών και ζυμώσεων. Το πλέον ανησυχητικό χαρακτηριστικό δεν εντοπίζεται μόνο σε μια χαμηλής επίδοσης εκπτωτική περίοδο αλλά στο γεγονός ότι τα αρνητικά αποτελέσματα και οι κλυδωνισμοί συνεχίζονται και οι επιχειρήσεις αγωνίζονται όχι για τον εκσυγχρονισμό τους αλλά για την επιβίωσή τους», τονίζει ο Διοικητικός Διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, Χαράλαμπος Αράχωβας.

«Οι εκπτώσεις και οι προσφορές, υπό το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας, δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν το συμπιεσμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, το οποίο και αναλώνεται πρώτα στην κάλυψη ανελαστικών δαπανών, τη στιγμή μάλιστα που οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν τον εισαγόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό των ηλεκτρονικών πλατφορμών αλλά και ένα μη φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον», αναφέρει ο κ. Αράχωβας.

Κατά συνέπεια 1 στις 3 επιχειρήσεις επιθυμεί μείωση της διάρκειας της εκπτωτικής περιόδου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαβούλευση για το πλαίσιο λειτουργίας των εκπτώσεων.