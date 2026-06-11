Σταύρος Καφούνης στο OT FORUM: «Ήρθε η ώρα να στηριχθούν ουσιαστικά οι επιχειρήσεις»

Την ανάγκη η οικονομική πολιτική να στρέψει πλέον το βάρος της στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, μετά τις παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών και των καταναλωτών, ανέδειξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ ), Σταύρος Καφούνης, κατά την παρέμβασή του στο OT FORUM.

Ο κ. Καφούνης υποστήριξε ότι οι δεσμεύσεις που είχαν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το προηγούμενο έτος πρέπει πλέον να μετατραπούν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπέρ της επιχειρηματικότητας.

«Πέρυσι στη ΔΕΘ δόθηκε έμφαση κυρίως στη στήριξη των καταναλωτών. Σήμερα έχει έρθει η ώρα να εξοφληθεί αυτή η υποσχετική και να υπάρξουν ουσιαστικότερα μέτρα για τις επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δικαιοσύνη και γραφειοκρατία τα πρώτα μέτωπα»

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ σημείωσε ότι υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, όπως η επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, ζητήματα που, όπως είπε, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των επενδυτικών κινήτρων, αλλά και τη διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν επενδύσεις και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

«Τα θετικά στοιχεία της οικονομίας δεν φτάνουν στην αγορά»

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Καφούνης παρατήρησε ότι, παρά τη βελτίωση των βασικών μακροοικονομικών δεικτών, η εικόνα που βιώνει η αγορά παραμένει διαφορετική.

Όπως εξήγησε, η ακρίβεια εξακολουθεί να απορροφά σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, περιορίζοντας την κατανάλωση και επηρεάζοντας άμεσα τον κύκλο εργασιών πολλών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πίεση αυτή αποτυπώνεται ήδη στους ισολογισμούς της αγοράς.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της υλοποίησης των φορολογικών ελαφρύνσεων που έχουν ανακοινωθεί, ενώ επανέλαβε το αίτημα για περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

«Οι μικρομεσαίες είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας»

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ έκανε λόγο για την ανάγκη ύπαρξης ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου στήριξης της αγοράς, με σταθερή πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που διοχετεύονται μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να κατευθυνθούν πιο αποτελεσματικά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και χρειάζονται ουσιαστική στήριξη για να μπορέσουν να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας», τόνισε.