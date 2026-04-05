Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή των Βαΐων: Η αγορά στην «πρέσα» της ακρίβειας

Με τα εμπορικά καταστήματα να έχουν ήδη μπει σε ρυθμούς εορταστικού ωραρίου και να ανοίγουν σήμερα, Κυριακή των Βαΐων (5 Απριλίου), ξεκινά επίσημα η κορύφωση της πασχαλινής περιόδου. Ο εμπορικός κόσμος της Αθήνας και των μεγάλων αστικών κέντρων ποντάρει στην παραδοσιακή κίνηση της ημέρας για να δώσει μια απαραίτητη «ανάσα» στα ταμεία του, ωστόσο η φετινή εορταστική αγορά απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ανέμελη.

Το ωράριο λειτουργίας για σήμερα και τη Μεγάλη Εβδομάδα

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τα καταστήματα θα υποδέχονται τους καταναλωτές σήμερα από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα (ή έως τις 20:00 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα), δίνοντας την ευκαιρία για τις πρώτες πασχαλινές αγορές και τα δώρα των βαφτισιμιών.

Από αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το συνεχές εορταστικό ωράριο (09:00 - 21:00), με τους εμπόρους να ευελπιστούν ότι η καταναλωτική διάθεση θα υπερνικήσει τα εμπόδια της συγκυρίας.

Το εορταστικό ωράριο έχει ως εξής:

Κυριακή 05/04/2026 από τις 11:00 έως τις 16:00.

Μ. Δευτέρα 06/04/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.

Μ. Τρίτη 07/04/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.

Μ. Τετάρτη 08/04/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.

Μ. Πέμπτη 09/04/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.

Μ. Παρασκευή 10/04/2026 από τις 13:00 έως τις 19:00.

Μ. Σάββατο 11/04/2026 από τις 09:00 έως τις 15:00.

Η Κυριακή του Πάσχα 12/04/2026 και η Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.

Μεταξύ πληθωρισμού και γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Η φετινή πασχαλινή έξοδος στις αγορές πραγματοποιείται υπό μια διπλή απειλή. Από τη μία, η επίμονη ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα, μετατρέποντας ακόμη και το παραδοσιακό τραπέζι σε άσκηση ισορροπίας για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Από την άλλη, η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει ένα κλίμα στάσης αναμονής. Η αβεβαιότητα για τη διάρκεια των συγκρούσεων και ο φόβος για ένα νέο ενεργειακό σοκ που θα συμπαρασύρει τις τιμές, λειτουργούν ανασταλτικά για τους καταναλωτές, οι οποίοι εμφανίζονται φέτος πολύ πιο συγκρατημένοι και προσεκτικοί στις επιλογές τους.

Στοίχημα επιβίωσης για το λιανεμπόριο

Για τους μικρομεσαίους εμπόρους, οι ημέρες μέχρι το Μεγάλο Σάββατο αποτελούν στοίχημα επιβίωσης. Παρά τη γεωπολιτική «συννεφιά», η αγορά επιδεικνύει αντανακλαστικά, με προσφορές και στοχευμένες εκπτώσεις, επιχειρώντας να προσελκύσει το κοινό που —παρά τις δυσκολίες— αναζητά μια δόση κανονικότητας μέσα στο εορταστικό κλίμα.