Η αγορά σε ρυθμούς Πάσχα: Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
Σε ισχύ βρίσκεται το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο του Πάσχα 2026.
Με το Εορταστικό Ωράριο ενόψει του Πάσχα να έχει τεθεί σε εφαρμογή από την περασμένη Πέμπτη, ο εμπορικός κόσμος αναζητά μια «ανάσα» στα ταμεία, ποντάροντας στη συγκρατημένη αισιοδοξία των ημερών. Ωστόσο, η εορταστική κίνηση ξεκινά υπό τη βαριά σκιά της ακρίβειας που ροκανίζει το οικογενειακό εισόδημα, αλλά και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, που μετατρέπει την καταναλωτική διάθεση σε στάση αναμονής και φόβου για ένα νέο ενεργειακό σοκ.
Σήμερα τα καταστήματα λειτουργούν από 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Σημειώνεται ότι αύριο, Κυριακή των Βαΐων (5.4.2026), τα μαγαζιά θα παραμείνουν ανοιχτά για την εξυπηρέτηση των πελατών.
Το εορταστικό ωράριο έχει ως εξής:
- Σάββατο 04/04/2026 από τις 09:00 έως τις 16:00.
- Κυριακή 05/04/2026 από τις 11:00 έως τις 16:00.
- Μ. Δευτέρα 06/04/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.
- Μ. Τρίτη 07/04/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.
- Μ. Τετάρτη 08/04/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.
- Μ. Πέμπτη 09/04/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.
- Μ. Παρασκευή 10/04/2026 από τις 13:00 έως τις 19:00.
- Μ. Σάββατο 11/04/2026 από τις 09:00 έως τις 15:00.
- Η Κυριακή του Πάσχα 12/04/2026 και η Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.