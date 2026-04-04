Επιχείρηση «Καθαρό Πάσχα»: Διπλάσιοι οι έλεγχοι φέτος – Στο μικροσκόπιο όλη η εφοδιαστική αλυσίδα

Σε εντατικούς και έκτακτους ελέγχους σε ολόκληρη την αγορά προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενόψει της πασχαλινής περιόδου, επιδιώκοντας να αποτρέψει φαινόμενα παρατυπιών και να ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών αλλά και να διασφαλίσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς σε μια περίοδο με αυξημένη εμπορική δραστηριότητα.

Η πασχαλινή περίοδος αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο απαιτητικές για την αγορά τροφίμων, καθώς η κατανάλωση αυξάνεται σημαντικά και η διακίνηση προϊόντων εντείνεται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου θέτουν σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων, το οποίο καλύπτει από την παραγωγή και τη μεταποίηση μέχρι τη διάθεση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες σε κάθε στάδιο.

Σαρωτικοί έλεγχοι από την παραγωγή έως το ράφι

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντείνει τους ελέγχους ενόψει του Πάσχα, με στόχο να διασφαλιστεί η νομιμότητα, η προστασία του καταναλωτή και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς» επισήμανε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, η παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών είναι διαρκής και ενισχυμένη, με στόχο την πρόληψη παραβάσεων πριν αυτές λάβουν έκταση. «Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, με συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους σε όλη την αλυσίδα διακίνησης και διάθεσης προϊόντων. Στόχος μας είναι να προλάβουμε φαινόμενα παρατυπιών και να ενισχύσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης των καταναλωτών αυτή την κρίσιμη περίοδο αυξημένης ζήτησης», πρόσθεσε.

Το πλαίσιο των ελέγχων είναι ευρύ και καλύπτει το σύνολο των προϊόντων που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση την εορταστική περίοδο του Πάσχα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης, σε λαϊκές αγορές, σε τυποποιητήρια και συσκευαστήρια, καθώς και σε σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας.

Επιπλέον, έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, ανάλογα με τα δεδομένα που αξιολογούνται κάθε φορά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των προϊόντων.

Άλμα 120% στις επιθεωρήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026

Οι έλεγχοι αυτοί διεξάγονται με αυξημένη συχνότητα, γεγονός που αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία του υπουργείου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΥΠΑΑΤ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 διενεργήθηκαν συνολικά 1.777 έλεγχοι από τη Γενική Διεύθυνση Τροφίμων και τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Ο αριθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 120% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, όταν είχαν πραγματοποιηθεί 807 έλεγχοι.

Η αύξηση αυτή των ελέγχων δείχνει τη βούληση των αρχών να ενισχύσουν την εποπτεία της αγοράς, ιδίως σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης, όπου ενδέχεται να εμφανιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας ή παραπλάνησης των καταναλωτών. Η εντατικοποίηση της παρουσίας των ελεγκτικών μηχανισμών λειτουργεί αποτρεπτικά για παραβατικές συμπεριφορές και συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Πάνω από 300 «καμπάνες» και συστάσεις σε επιχειρήσεις

Τα αποτελέσματα των ελέγχων καταδεικνύουν επίσης τη σημασία της εντατικοποίησης της ελεγκτικής δραστηριότητας. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 300 μη συμμορφώσεις, ενώ σε 122 περιπτώσεις απευθύνθηκαν συστάσεις προς επιχειρήσεις για τη διόρθωση των διαπιστωμένων αποκλίσεων. Στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη ένταση παρουσίασε η ελεγκτική δραστηριότητα τον Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο κορυφώθηκε η προετοιμασία για την πασχαλινή αγορά. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 220 έλεγχοι από τη Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, ενώ επιπλέον 76 έλεγχοι διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κτηνιατρικής, επιβεβαιώνοντας τη συντονισμένη κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Κορυφώνεται το «σαφάρι» στην πασχαλινή αγορά

Από το ΥΠΑΑΤ επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά. Παράλληλα, τονίζεται ότι η συνεργασία των επιχειρήσεων και η συμμόρφωσή τους με το ισχύον πλαίσιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Τέλος, οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί την περίοδο αυτή, επισημαίνοντας ότι η τήρηση των κανόνων και η υπεύθυνη στάση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διασφάλιση μιας ομαλής και ασφαλούς πασχαλινής αγοράς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ