«Φωτιά» το πασχαλινό τραπέζι: Στα 412 ευρώ το κόστος για μια οικογένεια

Αντιμέτωποι με το πιο δαπανηρό Πάσχα της ζωής τους βρίσκονται φέτος αντιμέτωποι οι καταναλωτές καθώς οι τιμές έχουν εκτοξευθεί όχι μόνο στην τιμή του κρέατος, αλλά και στα οπωροκηπευτικά και στα πασχαλινά αυγά.

Ειδικότερα, με την αύξηση της σοκολάτας κατά 16,7% σε ένα έτος, οι καταναλωτές αναρωτιούνται πού θα φτάσει η τιμή του σοκολατένιου αυγού στη λιανική, την ώρα μάλιστα που η τιμή του κακάο στη χονδρική είναι, συγκριτικά με πέρυσι, μειωμένη κατά 61%. Σύμφωνα με στοιχεία από την αγορά, τα αυγά ξεκινούν από 4 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 60 ευρώ, ανάλογα το βάρος, το σχέδιο και το γαρνίρισμα.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης των καταναλωτών, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Αρνί 10 κιλά ×16 ευρώ το κιλό =160 ευρώ αλλά η τιμή αφορά στην επαρχία, γιατί σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη μπορεί να φτάσει στα 18 ευρώ και άνω το κιλό.

Κοκορέτσι 1,5 κιλό =24 ευρώ

Μαρούλια 2×1 ευρώ = 2,00 ευρώ

Κρεμμύδια φρέσκα 2×0,95=1,90 ευρώ-Άνηθος 1 ματσάκι ×0,90 =0,90 ευρώ

Ντομάτες 1 κιλό ×3,20=3,20 ευρώ

Αγγούρια 2×0,90=1,80 ευρώ

Τζατζίκι 1 κιλό 4,00 ευρώ+0,90 =4,90 ευρώ

Μαγειρίτσα ( μισό κιλό συκώτι 8 + ζαρζαβατικά) = 13,00 ευρώ

Τυρί φέτα 1/2 κιλό 14 το κιλό =7,00 ευρώ

Τυρί γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα ( 19 το κιλό ) 1/2 κιλό =9,50 ευρώ

Ψωμί 1 κιλό 2,40 ευρώ

Αυγά κόκκινα βαμμένα στο σπίτι 20 ×0,60 =12 + (1,80×2)=3,60 σύνολο 15,60 ευρώ

Κάρβουνα 20 κιλά ×1,80=36,00 ευρώ

Ανάλογα με τον καιρό μπορεί να χρειαστούν και 30 κιλά κάρβουνα.

Κουλούρια σπιτικά 1 κιλό αλεύρι ×1,80+βούτυρο γάλακτος 600 γραμμάρια 10,90+βανίλιες 0,99+5 αβγά ×0,60=3,00 σύνολο 16,69 ευρώ

Τσουρέκι 1 κιλό =22,00 ευρώ

Κρασί χύμα 1 1/2 ×5=7,50 ευρώ

Μπύρες 10 των 500 ml ×2,30=23,00 ευρώ

Αναψυκτικά 6 × 0,330 ml =5,60 ευρώ

Φρούτα διάφορα όπως μήλα, φράουλες, πορτοκάλια, μπανάνες =11,00 ευρώ

Διάφορα γλυκά 22,00 ευρώ

Λεχουρίτης: Πληρώνουμε τιμές Βελγίου με μισθούς Βουλγαρίας

Για «τσουχτερό» Πάσχα λόγω ακρίβειας κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γεώργιος Λεχουρίτης, ο οποίος τονίζει πως δεν είναι μόνο η τιμή του κρέατος που «βαραίνει» τις τσέπες των καταναλωτών, αλλά και τα οπωροκηπευτικά.

«Από 362 ευρώ που ήταν πέρυσι, φέτος το πασχαλινό τραπέζι θα κοστίσει 412 ευρώ, δηλαδή το 2026 θα είναι κατά 50 ευρώ ακριβότερο σε σχέση με το 2025», αναφέρει ο κ. Λεχουρίτης.

«Το ΙΝΚΑ ζητά να μπει πλαφόν σε όλη την αλυσίδα της αγοράς».