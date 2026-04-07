Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα: Πληρότητες έως και 80% σε πλοία και αεροπλάνα

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε και οι πρώτοι εκδρομείς των διακοπών του Πάσχα ξεκίνησαν ήδη για αγαπημένους προορισμούς, με την πληρότητα σε πλοία και αεροπλάνα να χτυπάει κόκκινο.

Από τον Πειραιά, με 80% πληρότητα αναχωρούν τη Μεγάλη Τρίτη τα πλοία, ενώ ακόμα και τα δρομολόγια για Σύρο, Τήνο, Μύκονο παρουσιάζουν ήδη 50% πληρότητα από το πρωί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Action 24. Το απόγευμα αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη κίνηση.

Η εικόνα ίδια και στις αερομεταφορές, καθώς φέτος η Aegean αναφέρει πληρότητες που ξεπερνούν το 80%, παρά τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Επιστρέφονται πινακίδες και άδειες ενόψει εξόδου

Για να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις, η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων προχωρά στην επιστροφή των αδειών οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί από οδηγούς οχημάτων και μοτοσυκλετών, γεγονός που μαρτυρά ότι και στο δρόμο η κίνηση τη Μεγάλη Εβδομάδα θα είναι «στο κόκκινο».

Η διαδικασία επιστροφής ξεκινάει επίσημα την 7η Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων στην οδό Λιοσίων 22 (Ισόγειο), μεταξύ 09:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.