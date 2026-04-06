Δήμος Αθηναίων: Επιστρέφει τα διπλώματα λόγω Πάσχα - Ποιοι εξαιρούνται
Η επιστροφή των διπλωμάτων λόγω Πάσχα θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών.
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς στις μετακινήσεις τους για το Πάσχα, από αύριο, Μεγάλη Τρίτη 07/04, ο Δήμος Αθηναίων θα επιστρέφει σε κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, τα διπλώματα τους, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία.
Η επιστροφή των διπλωμάτων οδήγησης λόγω Πάσχα θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, ισόγειο), από τις 09:00 έως τις 14:30.
Ποιοι εξαιρούνται
Ωστόσο, δεν θα επιστραφούν τα διπλώματα που έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές Αρχές.