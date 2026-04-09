Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα: Πληρότητες έως και 100% σε ΚΤΕΛ και λιμάνια

Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση στα ΚΤΕΛ Κηφισού αλλά και στα λιμάνια της Αθήνας, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα.

Από τη Μεγάλη Τρίτη, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, όπου και θα περάσουν τη γιορτή του Πάσχα.

Τα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Κηφισού πραγματοποιούνται με πολύ υψηλές πληρότητες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 100%. Για τον λόγο αυτό αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ έχουν προχωρήσει στην προσθήκη έκτακτων δρομολογίων, ιδιαίτερα προς δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Βόρειας Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, λεωφορεία από την περιφέρεια καταφθάνουν στην Αθήνα μεταφέροντας πασχαλινά δέματα αλλά ακόμα και αρνιά από το χωριό σε όσους παραμείνουν και γιορτάσουν στην πόλη το Πάσχα.

Η έξοδος των εκδρομέων αναμένεται να ενταθεί με αμείωτο ρυθμό από σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη αλλά και τη Μεγάλη Παρασκευή να αποτελούν τις ημέρες αιχμής για την μεγάλη εξόδιο από την πόλη.

Σε υψηλά επίπεδα κινείται και η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς σήμερα Μεγάλη Πέμπτη κορυφώνεται η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων προς τα νησιά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από τους βασικούς λιμένες αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 32.000 επιβάτες, ενώ έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 46 δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής προσ τους νησιωτικούς προορισμούς.