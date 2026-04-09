Γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά τη Μεγάλη Πέμπτη - Το νόημα πίσω από την παράδοση

Δεν πρόκειται για μια απλή πασχαλινή συνήθεια, αλλά για ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στη συλλογική μνήμη, που κουβαλά συμβολισμούς ζωής, πίστης και αναγέννησης. Το αυγό, ήδη από την αρχαιότητα, αναγνωρίζεται ως διαχρονικό σύμβολο δημιουργίας, καθώς εμπεριέχει το ίδιο το θαύμα της ζωής.

Στο χριστιανικό αφήγημα, αποκτά ακόμη πιο ισχυρό φορτίο: παραπέμπει στον τάφο του Χριστού, ο οποίος «ραγίζει» με την Ανάσταση, σηματοδοτώντας τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο.

Το κόκκινο χρώμα, που κυριαρχεί στην παράδοση, δεν είναι τυχαίο. Συμβολίζει το αίμα και τη θυσία, αλλά ταυτόχρονα εκπέμπει το φως της χαράς και της ελπίδας, αποτυπώνοντας το μήνυμα της λύτρωσης. Ένα διττό σύμβολο, που ισορροπεί ανάμεσα στο πένθος και τη θριαμβευτική ανάταση.

Η διαδικασία της βαφής, που λαμβάνει χώρα τη Μεγάλη Πέμπτη, μετατρέπεται σε μια ιδιότυπη οικογενειακή τελετουργία. Σε κάθε ελληνικό σπίτι, οι μεγαλύτεροι αναλαμβάνουν τον ρόλο του «μυητή», περνώντας από γενιά σε γενιά τα μικρά μυστικά της τέχνης. Έτσι, το έθιμο δεν περιορίζεται στην πράξη, αλλά γίνεται γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν. Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, εκείνοι που φυλάσσουν το πρώτο κόκκινο αυγό στο εικονοστάσι, ως φυλαχτό προστασίας και ευλογίας για το σπίτι.

Και όταν φτάνει η Κυριακή του Πάσχα, το σκηνικό αλλάζει: τα κόκκινα αυγά αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στο καθιερωμένο «τσούγκρισμα». Με τις ευχές «Χριστός Ανέστη» και «Αληθώς Ανέστη» να αντηχούν, το παιχνίδι εξελίσσεται σε μια συμβολική αναμέτρηση, όπου η ανθεκτικότητα του κελύφους μεταφράζεται σε επικράτηση της ζωής. Ένα απλό, σχεδόν παιδικό έθιμο, που όμως συμπυκνώνει τη βαθύτερη ουσία της πίστης και της παράδοσης.

Ο συμβολισμός πίσω από το έθιμο

Η παράδοση του βαψίματος των κόκκινων αυγών τη Μεγάλη Πέμπτη δεν είναι τυχαία, αλλά εδράζεται σε ισχυρούς θεολογικούς και λαογραφικούς συμβολισμούς: