Η προδοσία του Ιούδα: Πόσο θα κόστιζαν σήμερα τα τριάντα αργύρια

Το όνομα του Ιούδα έχει ταυτιστεί όσο λίγα με την έννοια της προδοσίας. Στη χριστιανική παράδοση, ο Ιούδας Ισκαριώτης έμεινε στην ιστορία ως ο μαθητής που πρόδωσε τον Ιησού, χαράζοντας για πάντα το πρόσωπό του στη συλλογική μνήμη ως σύμβολο απιστίας και ηθικής κατάπτωσης.

Σύμφωνα με τις αφηγήσεις της Καινής Διαθήκης, ο Ιούδας ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Ιησού. Ωστόσο, ήταν εκείνος που παρέδωσε τον δάσκαλό του στις αρχές, υποδεικνύοντάς τον με ένα φιλί — την πράξη που έμεινε γνωστή ως «το φιλί του Ιούδα». Η σύλληψη που ακολούθησε οδήγησε τελικά στα Πάθη και στη Σταύρωση.

Το ερώτημα που απασχολεί εδώ και αιώνες θεολόγους, ιστορικούς και ερευνητές είναι ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από αυτή την πράξη. Η πιο γνωστή εκδοχή αναφέρει ότι ο Ιούδας έλαβε ως αντάλλαγμα 30 αργύρια, ένα ποσό που έκτοτε έγινε διαχρονικό σύμβολο εξαγοράς και προδοσίας.

30 αργύρια ίσον με... 15.000 ευρώ;

Το ακριβές είδος των νομισμάτων δεν αποσαφηνίζεται με βεβαιότητα στα κείμενα. Πολλοί μελετητές, ωστόσο, εκτιμούν ότι πιθανότατα επρόκειτο για σέκελ της Τύρου, ένα νόμισμα ευρέως διαδεδομένο εκείνη την εποχή στην περιοχή. Με βάση ιστορικές συγκρίσεις, ένα τέτοιο σέκελ θεωρείται ότι αντιστοιχούσε περίπου σε τέσσερις δραχμές ή τέσσερα δηνάρια, δηλαδή σε ένα ποσό με υπολογίσιμη αλλά όχι τεράστια αξία για τα δεδομένα της εποχής.

Οι σύγχρονες προσπάθειες μετατροπής της αξίας των 30 αργυρίων σε σημερινό νόμισμα ποικίλλουν, καθώς δεν υπάρχει απόλυτα ασφαλής τρόπος αντιστοίχισης. Ορισμένες εκτιμήσεις τοποθετούν το ποσό σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, ακόμη και κοντά στις 15.000 ευρώ, αν ληφθούν υπόψη το βάρος του ασημιού και την ιστορική αγοραστική δύναμη. Πρόκειται, πάντως, για υπολογισμούς ενδεικτικούς και όχι οριστικούς.

Ανεξάρτητα από την ακριβή οικονομική του αξία, το φορτίο των 30 αργυρίων παραμένει κυρίως συμβολικό. Για τη χριστιανική παράδοση, δεν αντιπροσωπεύουν απλώς ένα ποσό χρημάτων, αλλά το τίμημα μιας πράξης που έμελλε να μείνει στην ιστορία ως η πιο διάσημη προδοσία όλων των εποχών.