Για τους περισσότερους ανθρώπους, το Πάσχα είναι μια γιορτή βαθιά συνδεδεμένη με την παράδοση: νηστεία, εκκλησία, οικογενειακά τραπέζια, αυγά που βάφονται και τσουγκρίζονται. Είναι μια εμπειρία σχεδόν κοινή σε όλο τον χριστιανικό κόσμο.

Κι όμως, αν απομακρυνθεί κανείς από τις γνώριμες εικόνες, θα διαπιστώσει ότι το Πάσχα μπορεί να μοιάζει εντελώς διαφορετικό από χώρα σε χώρα. Άλλοτε παιχνιδιάρικο, άλλοτε συμβολικό και άλλοτε ακραίο, το ίδιο θρησκευτικό γεγονός αποκτά μοναδικές εκφράσεις, επηρεασμένες από την ιστορία, τη λαογραφία και τις τοπικές κοινωνίες.

Από «μάγισσες» που γυρίζουν στους δρόμους μέχρι έθιμα που σοκάρουν ή διχάζουν, οι πασχαλινές παραδόσεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη αποκαλύπτουν κάτι βαθύτερο: ότι η ίδια γιορτή μπορεί να σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό για τον καθένα.

Στην Ελλάδα το Πάσχα βάφεται κόκκινο

Στην Ελλάδα, το Πάσχα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα κόκκινα αυγά.

Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού, αλλά και τη ζωή, ενώ το τσούγκρισμα των αυγών αποτελεί μια συμβολική αναπαράσταση της Ανάστασης και της νίκης της ζωής απέναντι στον θάνατο.

Ένα έθιμο απλό, αλλά βαθιά φορτισμένο συμβολικά, που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Στην Αυστραλία ο λαγός δίνει τη θέση του στο bilby

Σε αντίθεση με την Ευρώπη και την Αμερική, όπου ο λαγός είναι το απόλυτο σύμβολο του Πάσχα, στην Αυστραλία έχει αρχίσει να αντικαθίσταται από το bilby - ένα μικρό, νυκτόβιο μαρσιποφόρο.

Ο λόγος είναι περιβαλλοντικός. Τα κουνέλια, που εισήχθησαν στην ήπειρο από τους Ευρωπαίους αποίκους, εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο καταστροφικά χωροκατακτητικά είδη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στα οικοσυστήματα. Το bilby, αντίθετα, είναι γηγενές είδος και σήμερα θεωρείται ευάλωτο, με τον πληθυσμό του να έχει περιοριστεί σημαντικά.

Έτσι, τα τελευταία χρόνια, σοκολατοποιίες και οργανισμοί προωθούν τα "Easter bilbies", με μέρος των εσόδων να κατευθύνεται σε προγράμματα προστασίας του είδους.

Στη Γαλλία μια ομελέτα ταΐζει χιλιάδες ανθρώπους

Στο μικρό χωριό Haux, στη νοτιοδυτική Γαλλία, το Πάσχα γιορτάζεται με έναν εντυπωσιακό τρόπο: μια γιγαντιαία ομελέτα που παρασκευάζεται στην κεντρική πλατεία.

Περισσότερα από 4.500 αυγά σπάνε κάθε χρόνο σε ένα τεράστιο τηγάνι, δημιουργώντας ένα γεύμα που μπορεί να ταΐσει πάνω από 1.000 ανθρώπους.

Η παράδοση συνδέεται με έναν τοπικό θρύλο που θέλει τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη να περνά από την περιοχή, να εντυπωσιάζεται από μια ομελέτα που δοκίμασε και να ζητά την επόμενη μέρα να μαγειρευτεί μια τεράστια ποσότητα για ολόκληρο τον στρατό του.

Στην Ουγγαρία το νερό φέρνει τύχη και γονιμότητα

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα πασχαλινά έθιμα συναντάται στην Ουγγαρία.

Την Κυριακή του Πάσχα, γυναίκες ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές βγαίνουν στους δρόμους, όπου άνδρες και αγόρια τις καταβρέχουν με νερό αδειάζοντας πάνω τους κουβάδες, καθώς αυτές περνούν δίπλα τους.

Το έθιμο έχει ρίζες σε προχριστιανικές τελετουργίες και συνδέεται με τη γονιμότητα, την ανανέωση και την «κάθαρση». Παρότι για κάποιους μοιάζει άβολο, παραμένει ζωντανό σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στη Φινλανδία το Πάσχα θυμίζει Halloween

Σε Φινλανδία και Σουηδία, τα παιδιά μεταμφιέζονται σε «μάγισσες», κρατώντας σκουπόξυλα και διακοσμημένα κλαδιά.

Πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, προσφέροντας ευχές και στολισμένα κλαδιά ιτιάς, και σε αντάλλαγμα λαμβάνουν γλυκά ή μικρά δώρα.

Το έθιμο βασίζεται σε παλιές δοξασίες σύμφωνα με τις οποίες οι μάγισσες πετούσαν τη Μεγάλη Εβδομάδα για να συναντήσουν κακά πνεύματα. Οι φωτιές που ανάβουν εκείνες τις ημέρες έχουν στόχο να τις απομακρύνουν.

Στην Παπούα Νέα Γουινέα τα «δέντρα» γεμίζουν με καπνό

Σε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, το Πάσχα στην Παπούα Νέα Γουινέα δεν συνδέεται με σοκολάτες ή αυγά.

Αντί για αυτά, σε εκκλησίες και κοινότητες τοποθετούνται μικρά «δέντρα», τα οποία διακοσμούνται με τσιγάρα και καπνό. Μετά την Ανάσταση, αυτά μοιράζονται στους πιστούς.

Το έθιμο αντανακλά τις τοπικές συνήθειες και την αξία που έχει ο καπνός ως κοινωνικό και ανταλλακτικό αγαθό.

Στις Φιλιππίνες η πίστη παίρνει ακραίες μορφές

Σε ορισμένες περιοχές των Φιλιππίνων, η Μεγάλη Εβδομάδα συνοδεύεται από ακραίες εκδηλώσεις θρησκευτικής αφοσίωσης.

Ορισμένοι πιστοί συμμετέχουν σε τελετές αυτομαστίγωσης, ενώ λίγοι φτάνουν μέχρι και σε συμβολική σταύρωση, καρφώνοντας τα χέρια τους σε ξύλινους σταυρούς.

Η Καθολική Εκκλησία αποθαρρύνει αυτές τις πρακτικές, προτείνοντας άλλες μορφές πίστης, όπως η φιλανθρωπία. Παρόλα αυτά, οι τελετές συνεχίζουν να προσελκύουν συμμετέχοντες και επισκέπτες.

Στη Νορβηγία το Πάσχα είναι αστυνομικό μυστήριο

Η Νορβηγία έχει αναπτύξει μια εντελώς διαφορετική παράδοση: το λεγόμενο Påskekrim.

Κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών, οι Νορβηγοί διαβάζουν αστυνομικά μυθιστορήματα και παρακολουθούν σειρές μυστηρίου. Ακόμη και τα κουτιά γάλακτος συχνά φιλοξενούν μικρές ιστορίες εγκλήματος.

Η παράδοση ξεκίνησε το 1923, όταν μια διαφημιστική καμπάνια για ένα βιβλίο εγκλήματος παρουσιάστηκε ως πραγματική είδηση, προκαλώντας αίσθηση στο κοινό.

Στη Νέα Ζηλανδία το «κυνήγι» είναι κυριολεκτικό

Στην περιοχή Otago της Νέας Ζηλανδίας, το Πάσχα συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο έθιμο: το Great Easter Bunny Hunt.

Εκατοντάδες κυνηγοί συμμετέχουν σε διαγωνισμούς εξόντωσης άγριων κουνελιών, τα οποία θεωρούνται επιβλαβή για τις καλλιέργειες. Κάθε χρόνο, χιλιάδες ζώα θανατώνονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης.

Στην Τσεχία και στη Σλοβακία έχουν ένα αμφιλεγόμενο έθιμο

Τη Δευτέρα του Πάσχα, άνδρες και αγόρια στην Τσεχία και τη Σλοβακία περιφέρονται κρατώντας διακοσμημένα κλαδιά ιτιάς, τα οποία χρησιμοποιούν για να «χτυπήσουν» ελαφρά γυναίκες.

Το έθιμο συνδέεται με την υγεία και τη νεότητα, ωστόσο σήμερα θεωρείται αμφιλεγόμενο και συχνά επικρίνεται.

Μια γιορτή, πολλοί κόσμοι

Αν κάτι αποδεικνύουν όλες αυτές οι παραδόσεις, που παρουσιάζονται από το Wanderlust Magazine, είναι ότι το Πάσχα δεν είναι μία και μοναδική εμπειρία.

Είναι μια γιορτή που αλλάζει μορφή, προσαρμόζεται, επηρεάζεται από την ιστορία, τη γεωγραφία και τις πεποιθήσεις κάθε τόπου.

Και ίσως τελικά, αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του: ότι πίσω από τα ίδια σύμβολα, κρύβονται εντελώς διαφορετικές ιστορίες.