«Άρμα της φωτιάς»: Το viral έθιμο της Φλωρεντίας για το Πάσχα των Καθολικών

Ένα μοναδικό σόου που προέρχεται από την ύστερη Αναγέννηση, το Brindellone, το «άρμα της φωτιάς» της Φλωρεντίας, διατρέχει την ιστορία της πόλης μέχρι σήμερα. Το δρώμενο έγινε viral χάρη σε βιντεάκια που κυκλοφόρησαν στα Social Media. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς ότι θυμίζει σε κάποιο βαθμό το ρουκετοπόλεμο της Χίου, αλλά και τις καλαματιανές σαΐτες.

Κάθε χρόνο την Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών, ντόπιοι και τουρίστες συγκεντρώνονται στην Piazza Duomo για να παρακολουθήσουν μια επίδειξη πυροτεχνημάτων, ένα έθιμο που ξεκίνησε κατά τον 18ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1765. Στον πύργο που στήνεται έξω από τον Καθεδρικό Ναό της πόλης υπάρχουν τα εμβλήματα των τεσσάρων ιστορικών συνοικιών της πόλης (λευκό, κόκκινο, πράσινο και μπλε). Ο πύργος έχει ύψος 11,60 μέτρα, μήκος 3,40 μέτρα και είναι «φορτωμένος» με 1600 κροτίδες.

In Florence, at Easter, there is a very ancient tradition: lo Scoppio del Carro.

Περίπου 150 μέτρα καλωδίου τεντωμένο σε ύψος 7 μέτρων συνδέουν το Brindellone με τον κύριο βωμό της Santa Maria del Fiore, από τον οποίο εκτοξεύεται μια μικρή ρουκέτα που απεικονίζει ένα περιστέρι με ένα κλαδί ελιάς στο ράμφος του. Το «περιστέρι» απογειώνεται από τον κεντρικό σηκό του καθεδρικού ναού, βάζει φωτιά στον πύργο και επιστρέφει στο βωμό. Η τελετή περιλαμβάνει συνολικά μια μεγάλη πομπή (Il Corteo Storico), το πέταγμα του περιστεριού (il volo della colombina), και την έκρηξη του άρματος (lo scoppio del carro – il brindellone).

Φέτος, τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να δουν το εντυπωσιακό θέαμα.

Η μεγάλη, «ιερή» φωτιά

Το έθιμο είναι αφιερωμένο στην πρώτη σταυροφορία, όταν ο Pazzino de Pazzi άνοιξε τον δρόμο για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τον θρύλο ο Pazzi κράτησε τρεις πυριτόλιθους από τον Πανάγιο Τάφο, τους οποίους έτριψε μεταξύ τους και άναψε μια μεγάλη, «ιερή» φωτιά, η οποία συλλέχθηκε σε δάδες και έγινε διανομή της σε όλη την πόλη προκειμένου αυτή «να εξαγνιστεί».

Το περιστέρι (la colombina) που βάζει φωτιά στα πυροτεχνήματα είναι οιωνός ευημερίας και επιτυχίας, ενώ λέγεται πως απέτυχε στην «αποστολή» του μόνο το 1966, χρονιά ενός μεγάλου κατακλυσμού. Αν το άναμμα των πυροτεχνημάτων είναι επιτυχές, τότε σύμφωνα με την παράδοση, η σοδειά αλλά γενικότερα η ζωή της πόλης θα πάει καλά.

Η δε λέξη, «brindellone» ανήκει στην αργκό της Φλωρεντίας και περιγράφει έναν ψηλό, σκυθρωπό άνθρωπο, ρακένδυτο και ασταθή, τον οποίο βλέπει κανείς με στοργή και συμπάθεια.