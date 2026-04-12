Όταν ο R2-D2… συνάντησε τον Ιησού: Το απίθανο περιστατικό που ενώνει Star Wars και Τζεφιρέλι

Το Πάσχα στην Ελλάδα έχει συνδεθεί διαχρονικά με εμβληματικές τηλεοπτικές προβολές, και ανάμεσά τους ξεχωρίζει το κλασικό «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του Φράνκο Τζεφιρέλι με τον Ρόμπερτ Πάουελ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κι όμως, πίσω από τα γυρίσματα αυτής της ιστορικής παραγωγής κρύβεται μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από… άλλο γαλαξία.

Σκηνή από την ταινία του 1977 «Star Wars: Episode IV - A New Hope» (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Ένα κινηματογραφικό «σύμπαν» στην Τυνησία

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, τα γυρίσματα του Star Wars του Τζορτζ Λούκας πραγματοποιούνταν στην έρημο της Τυνησίας για τις σκηνές του Τατουΐν.

Την ίδια περίοδο, σε κοντινή απόσταση, γυριζόταν και ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του Ζεφιρέλι. Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι, η επιστημονική φαντασία και η βιβλική αφήγηση, βρέθηκαν κυριολεκτικά δίπλα-δίπλα.

Κατά τη διάρκεια ενός γυρίσματος, το θρυλικό ρομπότ R2-D2, που ελεγχόταν με τηλεχειρισμό, έπρεπε να κινηθεί πίσω από έναν αμμόλοφο και να βγει εκτός σκηνής.

Όμως, μια τεχνική δυσλειτουργία άλλαξε τα σχέδια.

Αντί να σταματήσει, το μικρό droid συνέχισε την πορεία του… μέχρι που βρέθηκε στο σετ του «Ιησούς από τη Ναζαρέτ». Η ηθοποιός Koo Stark θυμάται το περιστατικό, περιγράφοντας πώς το ρομπότ «περιπλανήθηκε» ξαφνικά ανάμεσα σε κομπάρσους ντυμένους ως βοσκούς και βασιλείς.

Ένα crossover που δεν είδαμε ποτέ

Η εικόνα είναι σχεδόν σουρεαλιστική: φιγούρες από τη Βίβλο να «συναντούν» έναν επισκέπτη από έναν μακρινό γαλαξία.

Φυσικά, το απρόοπτο αυτό δεν κατέληξε ποτέ σε κάποια σκηνή – ούτε στο Star Wars ούτε στο έργο του Ζεφιρέλι. Ωστόσο, παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο απολαυστικές ιστορίες από τα παρασκήνια του κινηματογράφου.

Το περιστατικό δεν προκάλεσε προβλήματα στα γυρίσματα, αλλά άφησε πίσω του ένα μοναδικό ανέκδοτο που ενώνει δύο εμβληματικές παραγωγές.

Ίσως τελικά, το Πάσχα και το Star Wars να έχουν κάτι κοινό: την ικανότητα να δημιουργούν ιστορίες που μένουν ζωντανές για δεκαετίες – ακόμη κι όταν αυτές περιλαμβάνουν ένα… χαμένο ρομπότ στην έρημο.