Βίντεο που κόβουν την ανάσα: Γάλλος κάνει παρκούρ στις ταράτσες της Αθήνας και γίνεται viral

Το όνομά του είναι Εμανουέλ Νασάν και... του αρέσει να ζει επικίνδυνα!

Ο λόγος για τον 24χρονο Γάλλο παρκουρίστα ο οποίος ταξιδεύει σε όλο το κόσμο και φτιάχνει βίντεο με όσα τρελά επιχειρεί σε κάθε πόλη. Ένας από τους τελευταίους σταθμούς του αθλητή -που έχει γεννηθεί στη Μυλούζη- ήταν και η Αθήνα με τα βίντεο που δημιουργεί να έχουν γίνει viral την τελευταία εβδομάδα.

Ο νεαρός Νασάν φαίνεται σε βίντεο που κόβουν την ανάσα να πηδάει από ταράτσα σε ταράτσα σε γειτονιές της Αθήνας κάνοντας κάποια άκρως ριψοκίνδυνα άλματα.

Δείτε τα βίντεό του από την Αθήνα: