Χανιά: Στόλισαν τον πιο... viral Επιτάφιο - Τοποθέτησαν λαμπάκια led στον τρούλο του

Ένας διαφορετικός Επιτάφιος στολίστηκε φέτος στα Χανιά και μάλιστα σε έναν από τους πιο ιστορικούς ναούς της πόλης.

Πρόκειται για τον επιτάφιο του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία στους Τάφους των Βενιζέλων, ο οποίος, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του zarpanews.gr, ενώ είναι στολισμένος με άνθη ως είθισται, στην κορυφή του έχουν τοποθετηθεί λαμπάκια λεντ.

Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι οι πιστοί θα βλέπουν τη νύχτα κατά την περιφορά του Επιταφίου ωστόσο οι απόψεις διίστανται σχετικά με τέτοιου είδους παρεμβάσεις.