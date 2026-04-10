«Ω γλυκύ μου έαρ»: Τα εγκώμια της Παναγίας και η μυσταγωγία της περιφοράς του Επιταφίου

Απόψε το βράδυ που είναι Μεγάλη Παρασκευή, οι δρόμοι της Ελλάδας μετατρέπονται σε μια απέραντη πομπή. Είναι η ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, η οποία περιλαμβάνει τα Εγκώμια της Θεοτόκου, τον «Επιτάφιο Θρήνο». Πρόκειται για την πιο αγαπητή ακολουθία στον λαό, καθώς το θεολογικό βάθος συναντά τη λαϊκή ευλάβεια μέσα από τη μορφή του θρήνου.

Τα Εγκώμια και το «Ω γλυκύ μου έαρ»

Τα Εγκώμια είναι σύντομα τροπάρια που ψάλλονται σε τρεις στάσεις. Η πρώτη («Η ζωή εν τάφω») υμνεί την κάθοδο του Ζωοδότη στον Άδη. Η δεύτερη («Άξιον εστί») μιλά για τη θυσία Του. Όμως, η τρίτη στάση («Αι γενεαί πάσαι») είναι εκείνη που ραγίζει καρδιές. Εκεί ακούγεται το «Ω γλυκύ μου έαρ», το συγκλονιστικό μοιρολόι της Παναγίας για τον μονογενή της Υιό. Θεολογικά, η Παναγία εκπροσωπεί όλη την ανθρωπότητα που θρηνεί, αλλά ταυτόχρονα προσμένει την Ανάσταση.

Τα Εγκώμια αποτελούν το αποκορύφωμα της βυζαντινής λυρικής ποίησης, όπου η αισθητική τελειότητα συναντά τον ανθρώπινο σπαραγμό. Μέσα από το «Ω γλυκύ μου έαρ», ο μητρικός θρήνος μετουσιώνεται σε παγκόσμιο σύμβολο οδύνης. Είναι μια καλλιτεχνική κάθαρση που γεφυρώνει τον θάνατο με την άνοιξη, προαναγγέλλοντας τη νίκη της ζωής μέσα από την ομορφιά.

Η Περιφορά: Η ευλογία των δρόμων

Ιστορικά, η περιφορά του Επιταφίου εκτός του ναού καθιερώθηκε αργότερα, κυρίως κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, ως μια ανάγκη να «αγιαστεί» ο δημόσιος χώρος. Η συνάντηση των Επιταφίων στις πλατείες των πόλεων, όπως συμβαίνει στην Αθήνα ή την Κέρκυρα, συμβολίζει την ενότητα της κοινότητας μπροστά στο γεγονός του θανάτου. Είναι η στιγμή που η θρησκευτική πίστη γίνεται κοινωνικό γεγονός.

Η περιφορά συνήθως ξεκινά μετά τις 20:00, ωστόσο η ακριβής ώρα διαφέρει από ενορία σε ενορία, με ορισμένες εκκλησίες να ξεκινούν την περιφορά από τις 18:30-19:00. Συνήθως ωστόσο, η περιφορά του Επιταφίου γίνεται γύρω στις 21:00-22:00. Ανάλογα βέβαια με τις τοπικές παραδόσεις και συνήθειες, η ώρα της περιφοράς ενδέχεται να διαφέρει.

Λαογραφικά έθιμα: Μύρα, λουλούδια και κεριά

Η λαογραφία της βραδιάς είναι πλούσια και ευωδιαστή. Οι πιστοί κρατούν κίτρινα κεριά και φορούν μαύρα ρούχα. Ο Επιτάφιος είναι στολισμένος με τα «λουλούδια του Επιταφίου» (βιολέτες, τριαντάφυλλα, κρίνους), τα οποία οι πιστοί παίρνουν στο τέλος για «φυλακτό» στο σπίτι.

Στο Λεωνίδιο, η περιφορά συνοδεύεται από τα περίφημα αερόστατα που φωτίζουν τον ουρανό.

Στην Ύδρα, ο Επιτάφιος μπαίνει μέσα στη θάλασσα για να ευλογηθούν τα νερά και οι ναυτικοί.

Στις περισσότερες περιοχές, οι κάτοικοι βγαίνουν στα κατώφλια των σπιτιών με θυμιατά και ραντίζουν την πομπή με μύρο και ροδόνερο.

Η Μεγάλη Παρασκευή κλείνει με την επιστροφή στο ναό, όπου ο κόσμος περνά κάτω από τον Επιτάφιο για ευλογία, βιώνοντας την προσμονή του «Ανάστα ο Θεός» που θα ακουστεί λίγες ώρες αργότερα.