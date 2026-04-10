Με κατάνυξη και συγκίνηση η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου σε όλη τη χώρα

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η πιο κατανυκτική ημέρα της Χριστιανοσύνης, καθώς η χώρα από άκρη σε άκρη βυθίζεται στη σιωπή και τη συγκίνηση με την κορύφωση του Θείου Δράματος. Σε όλη τη χώρα οι πιστοί συμμετέχουν στις ιερές ακολουθίες, στις τελετές της Αποκαθήλωσης και στις πρώτες περιφορές των Επιταφίων, τιμώντας με βαθύ σεβασμό και θλίψη τα Πάθη του Χριστού.

Σε μοναστήρια, κεντρικούς ναούς και παρεκκλήσια οι καμπάνες ηχούν πένθιμα και οι πομπές ξεκινούν, μεταφέροντας το μήνυμα της θυσίας, της λύτρωσης και της προσμονής της Ανάστασης.

Συγκίνηση στη Μητρόπολη Αθηνών

Στην μητρόπολη Αθηνών ολοκληρώθηκε ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης, χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Τανάγρας κ. Αποστόλου. Νωρίτερα τελέστηκε η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης, προσελκύοντας πλήθος πιστών που συρρέουν από νωρίς το πρωί για να συμμετάσχουν στη Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα που σηματοδοτεί την κορύφωση του Θείου Δράματος.

Eurokinissi

Στις 7 το απόγευμα πρόκειται να τελεστεί η ακολουθία του Επιταφίου, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Στις 9:30 το βράδυ θα ακολουθήσει η περιφορά του Επιταφίου, η οποία θα περάσει από τις οδούς Μητροπόλεως, Όθωνος, Βασιλέως Γεωργίου, Ερμού, Ευαγγελιστρίας και την πλατεία Μητροπόλεως.

Ύδρα

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και έντονης συγκίνησης τελέστηκε η Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως του Εσταυρωμένου και στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ύδρα, με την παρουσία πλήθους πιστών.

Την ιερή τελετή τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ.

Με ευλάβεια και σεβασμό, ο Σεβασμιώτατος προχώρησε στην αποκαθήλωση του Σώματος του Κυρίου από τον Σταυρό, μεταφέροντας το συμβολικό μήνυμα της θυσίας και της ελπίδας της Ανάστασης.

Κέρκυρα

Ο πρώτος Επιτάφιος του νησιού τελέστηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, στο βορειοδυτικό άκρο της Κέρκυρας, περίπου 25 χιλιόμετρα από την πόλη.

Η περιφορά πραγματοποιείται μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, με τον Επιτάφιο να καταλήγει στη θάλασσα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα κατανυκτική ατμόσφαιρα.

Την τελετή συνοδεύουν παραδοσιακά φιλαρμονικές που αποδίδουν πένθιμα εμβατήρια, η χορωδία Λακώνων, καθώς και πλήθος πιστών που συμμετέχουν με ευλάβεια και συγκίνηση.

Η Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, που χρονολογείται από το 1228, διαθέτει σημαντική συλλογή ιερών κειμηλίων, άμφιων και βιβλίων και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Κέρκυρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στην πόλη τελούνται περίπου 40 Επιτάφιοι, πέρα από εκείνους της υπαίθρου, με τις περιφορές να συνοδεύονται από φιλαρμονικές και χορωδίες που ψάλλουν τα Εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής έως αργά το βράδυ.

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται να κορυφωθούν τα πασχαλινά έθιμα, με τον «σεισμό» στις 06:30 στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, τη λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος στις 09:00 και το σπάσιμο των μπότηδων στις 11:00 στην κεντρική πλατεία και σε άλλα σημεία της πόλης.

Ήδη από τη Μεγάλη Παρασκευή καταγράφεται αυξημένη τουριστική κίνηση στην Παλαιοκαστρίτσα, με επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, ενώ η πληρότητα σε καταλύματα και ξενοδοχεία φτάνει περίπου το 90%.

Κοζάνη

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης τελέστηκε η Αποκαθήλωση στην Ιερά Μονή του Αγίου Λογγίνου του Εκατόνταρχου, παρουσία πλήθους πιστών που παρακολούθησαν τη συγκλονιστική τελετή.

Η πομπή κατευθύνθηκε προς τον λόφο του Γολγοθά, όπου από το 1977, με πρωτοβουλία του πατέρα Στέφανου Τσαντίρη, έχουν ανεγερθεί οι τρεις σταυροί του Χριστού και των δύο ληστών, καθιερώνοντας μια ιδιαίτερη τελετή που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας.

Η Αποκαθήλωση αποτελεί ένα από τα πιο κατανυκτικά θρησκευτικά δρώμενα της περιοχής, με τους πιστούς να την παρακολουθούν με δέος και συγκίνηση.

Καβάλα

Με κατάνυξη πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση της Αποκαθήλωσης στον λόφο της Αγίας Μαρίνας, στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας, παρουσία πλήθους πιστών από την περιοχή αλλά και επισκεπτών.

Η πομπή ξεκίνησε από την εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης και, έπειτα από σύντομη διαδρομή, κατέληξε στον λόφο όπου βρίσκεται ο ξύλινος σταυρός.

Εκεί, οι ιερείς προχώρησαν στην Αποκαθήλωση του Σώματος του Χριστού, το οποίο τύλιξαν με λευκό σεντόνι, ενώ νεαρές γυναίκες ντυμένες μυροφόρες το ράντιζαν με λουλούδια και μύρο.

Για ακόμη μία χρονιά, η Νέα Ηρακλείτσα μετατράπηκε σε τόπο έντονης λατρευτικής κατάνυξης, προετοιμάζοντας το κλίμα για την αποψινή περιφορά του Επιταφίου και το μήνυμα της Ανάστασης.