Αθήνα: Με κατάνυξη και χιλιάδες κεριά η περιφορά του Επιταφίου στο Σύνταγμα

Με τη δέουσα θρησκευτική κατάνυξη και τη συμμετοχή πλήθους κόσμου τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου. Ο ναός και η πλατεία της Μητρόπολης είχαν κατακλυστεί από νωρίς από εκατοντάδες πιστούς κάθε ηλικίας, οι οποίοι με κεριά στα χέρια περίμεναν την έξοδο του Επιταφίου για να ξεκινήσει η μεγάλη πομπή στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Ο Επιτάφιος της Μητρόπολης Αθηνών στην πλατεία Συντάγματος pic.twitter.com/PzIUNKPbhp — Flash.gr (@flashgrofficial) April 10, 2026

Η πορεία προς το Σύνταγμα και η ειδική εξέδρα

Της Ακολουθίας προΐστατο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, πλαισιωμένος από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη που εκπροσώπησε την κυβέρνηση, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη εκπροσώπους των κομμάτων, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μετά την ολοκλήρωση των ύμνων, ο Επιτάφιος του Μητροπολιτικού Ναού ξεκίνησε την περιφορά του, ακολουθούμενος από μια λαοθάλασσα που ανηφόρισε προς την πλατεία Συντάγματος.

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο δραματικό όταν η πομπή έφτασε στην κεντρική πλατεία της πόλης. Εκεί, ο Επιτάφιος τοποθετήθηκε πάνω σε μια ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα, ενώ ταυτόχρονα συναντήθηκαν και άλλοι επιτάφιοι από ναούς του κέντρου, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα ενότητας και πίστης.

Τιμητικά αγήματα και το «μοιρολόι» στον Άγνωστο Στρατιώτη

Η περιφορά συνοδεύτηκε από στρατιωτικά αγήματα, τα οποία απέδωσαν τιμές, ενώ η φιλαρμονική έδινε τον ρυθμό του πένθιμου εμβατηρίου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τα Εγκώμια ψάλθηκαν σε τρεις στάσεις, με την πιο συγκινητική στιγμή να εκτυλίσσεται μπροστά από τη Βουλή και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Εκεί, οι πιστοί έψαλαν με μια φωνή το «Αι γενεαί πάσαι», γεμίζοντας την ατμόσφαιρα από την ευωδιά του λιβανιού και των μύρων.