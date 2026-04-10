Εκεί που η Ελλάδα αρχίζει: Η κατανυκτική περιφορά του Επιταφίου στο ακριτικό Καστελόριζο

Στο ανατολικότερο άκρο της χώρας, εκεί που η γαλάζια σημαία κυματίζει με έναν ιδιαίτερο παλμό, το Καστελόριζο βίωσε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής τη δική του ξεχωριστή περιφορά του Επιταφίου. Μια ολόκληρη κοινότητα, μια αγκαλιά, στα σοκάκια του Αγίου Γεωργίου.

Υπάρχει μια ιδιαίτερη μυσταγωγία όταν οι πένθιμες καμπάνες ηχούν στην άκρη του Αιγαίου. Στο ακριτικό Καστελόριζο, εκεί που το βλέμμα συναντά την ανατολή, η Μεγάλη Παρασκευή δεν είναι απλώς μια ημέρα πένθους, αλλά μια στιγμή θρησκευτικής ανάτασης.

— Flash.gr (@flashgrofficial) April 10, 2026

Ένα νησί, μία φωνή στον Άγιο Γεώργιο

Όλο το νησί, κάτοικοι και επισκέπτες, έγιναν ένα εκκλησίασμα. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη από μια σιωπηλή συγκίνηση. Καθώς οι πιστοί έψαλλαν τα Εγκώμια, η φωνή τους έμοιαζε να ταξιδεύει πάνω από τα νερά του λιμανιού, μεταφέροντας το μήνυμα της ημέρας σε κάθε γωνιά του ακριτικού μας βράχου.

Η περιφορά στα σοκάκια της ιστορίας

Με την καμπάνα να χτυπά πένθιμα, ο Επιτάφιος βγήκε από τον ναό για να περιηγηθεί στην πόλη. Η πομπή, αργή και κατανυκτική, πέρασε ανάμεσα από τα χρωματιστά αρχοντικά, με το φως των κεριών να τρεμοπαίζει στις προσόψεις τους.

Ήταν μια διαδρομή πίστης σε έναν τόπο που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να αντέχει και να ελπίζει, υπενθυμίζοντας ότι ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της πατρίδας μας, η φλόγα της παράδοσης παραμένει άσβεστη.