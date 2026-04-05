Παρότι το Πάσχα είναι η πιο σημαντική γιορτή της Χριστιανοσύνης, τις περισσότερες φορές γιορτάζεται σε διαφορετική ημερομηνία άλλοτε με διαφορά λίγων ημερών και άλλοτε με διαφορά εβδομάδων. Η εξήγηση δεν σχετίζεται με δογματικές διαφορές, αλλά κυρίως με τον τρόπο υπολογισμού της ημερομηνίας.

Ήδη από τον 4ο αιώνα, η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας είχε ορίσει ότι το Πάσχα θα γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία. Αυτός ο κανόνας παραμένει κοινός για όλες τις χριστιανικές Εκκλησίες μέχρι σήμερα.

Ιουλιανό και Γρηγοριανό: Δύο ημερολόγια, δύο υπολογισμοί

Το πρόβλημα ξεκινά από το πώς ορίζεται στην πράξη αυτή η «εαρινή ισημερία» και η «πρώτη πανσέληνος». Οι Καθολικοί και γενικά οι δυτικές Εκκλησίες χρησιμοποιούν το Γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο καθιερώθηκε το 1582 από τον Πάπα Γρηγόριο ΙΓ΄ για να διορθώσει σφάλματα του παλαιότερου Ιουλιανού ημερολογίου. Το Γρηγοριανό ημερολόγιο είναι πιο ακριβές αστρονομικά και αποτελεί σήμερα το διεθνώς αποδεκτό σύστημα χρονολόγησης.

Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το Ιουλιανό ημερολόγιο για τον προσδιορισμό της Κυριακής του Πάσχα. Αν και για τις καθημερινές ημερομηνίες έχει υιοθετηθεί σε πολλές περιπτώσεις το λεγόμενο «διορθωμένο» ημερολόγιο, ο υπολογισμός παραμένει βασισμένος στο παλαιότερο σύστημα.

Η διαφορά μεταξύ των δύο ημερολογίων είναι σήμερα 13 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι η «εκκλησιαστική» εαρινή ισημερία δεν συμπίπτει χρονικά για Ανατολή και Δύση. Κατά συνέπεια, και η πανσέληνος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Πάσχα διαφέρει.

Υπάρχει και ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τη διαφορά. Στην Ορθόδοξη παράδοση υπάρχει η επιπλέον προϋπόθεση το Πάσχα να εορτάζεται μετά το εβραϊκό Πάσχα, ώστε να διατηρείται η χρονική ακολουθία των γεγονότων της Καινής Διαθήκης. Αυτός ο περιορισμός δεν εφαρμόζεται στον ίδιο βαθμό στη Καθολική Εκκλησία.

Γιατί το Ορθόδοξο Πάσχα πέφτει συνήθως αργότερα

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι οι ημερομηνίες σπάνια συμπίπτουν. Υπάρχουν βέβαια χρονιές όπου οι υπολογισμοί συγκλίνουν και το Πάσχα γιορτάζεται την ίδια ημέρα, αλλά αυτό συμβαίνει σχετικά σπάνια. Τις περισσότερες φορές, το Ορθόδοξο Πάσχα πέφτει αργότερα.

Παρά τις διαφορές αυτές, τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση για έναν κοινό εορτασμό του Πάσχα. Θεολόγοι και εκπρόσωποι Εκκλησιών επισημαίνουν ότι μια ενιαία ημερομηνία θα μπορούσε να ενισχύσει το αίσθημα ενότητας μεταξύ των χριστιανών. Ωστόσο, το ζήτημα παραμένει σύνθετο, καθώς αγγίζει βαθιά ριζωμένες παραδόσεις και εκκλησιαστικές πρακτικές.

Στην πράξη, η διαφορετική ημερομηνία δεν αλλάζει το νόημα της γιορτής. Για εκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο, το Πάσχα παραμένει σύμβολο Ανάστασης, ελπίδας και ανανέωσης — ανεξάρτητα από το πότε ακριβώς πέφτει στο ημερολόγιο.

Και ίσως αυτή να είναι και η πιο ουσιαστική υπενθύμιση: ότι πίσω από τις ημερολογιακές διαφορές, η κοινή παράδοση και το μήνυμα της γιορτής παραμένουν τα ίδια.