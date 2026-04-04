Λίγες μέρες πριν το Πάσχα, και το κέντρο της Αθήνας αλλάζει πρόσωπο. Η καθημερινή κίνηση συνεχίζεται, τα καταστήματα και οι δρόμοι παραμένουν γεμάτοι κόσμο, όμως πίσω από τον θόρυβο της πόλης διαμορφώνεται μια διαφορετική ατμόσφαιρα.

Οι καμπάνες χτυπούν πιο συχνά, οι εκκλησίες γεμίζουν με πιστούς και σε κάθε γειτονιά του ιστορικού κέντρου άνθρωποι ανάβουν ένα κερί, αναζητώντας λίγα λεπτά ηρεμίας και κατάνυξης μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.



Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μητρόπολη Αθηνών, όπου κορυφώνονται κάθε χρόνο οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Δίπλα της, η Μικρή Μητρόπολη Αθηνών, ένας από τους σημαντικότερους βυζαντινούς ναούς της πόλης, προσελκύει καθημερινά επισκέπτες και πιστούς. Στην οδό Ερμού, η Καπνικαρέα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Μεγάλης Εβδομάδας στο κέντρο της πόλης, ενώ οι Άγιοι Θεόδωροι και η Αγία Ειρήνη ιστορικοί ναοί που συγκεντρώνουν κάθε χρόνο πλήθος πιστών για τις ακολουθίες των ημερών.

Αγία Δύναμη εκκλησία του 16ο αιώνα που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως στην πρόσοψη γνωστού ξενοδοχείου

Ναός του Αγίου Ελευθερίου της Μητρόπολης

Στην Πλάκα, η ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι ακόμη πιο έντονη. Στα στενά σοκάκια και κάτω από την Ακρόπολη, μικρές βυζαντινές εκκλησίες όπως ο Άγιος Νικόλαος Ραγκαβά, η Αγία Αικατερίνη Πλάκας και οι Άγιοι Ανάργυροι Κολοκυνθούς γεμίζουν φως από τα κεριά και τις ψαλμωδίες.



Οι αυλές και τα μικρά καμπαναριά δημιουργούν μια κατανυκτική εικόνα που θυμίζει παλιά Αθήνα. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στους ναούς της Πλάκας έχει η Παναγία Χρυσοκαστριώτισσα, μια ιστορική εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία, καθώς και η Μεταμόρφωση Σωτήρος Πλάκας, ένας από τους παλαιότερους ναούς της περιοχής. Στα Αναφιώτικα, ο μικρός ναός του Αγίου Γεωργίου προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς από εκεί μπορεί κανείς να δει την Αθήνα από ψηλά, σε ένα περιβάλλον που θυμίζει νησί.

Εκκλησία της Παναγίας Καπνικαρέας η οποία χρονολογείται τον 11ο αιώνα

Οι εκκλησίες στο κέντρο της Αθήνας και στην Πλάκα αυτές τις ημέρες δεν αποτελούν μόνο χώρους λατρείας. Είναι σημεία συνάντησης, παράδοσης και μνήμης. Πολλοί Αθηναίοι ακολουθούν το έθιμο να επισκέπτονται διαφορετικές εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα, να παρακολουθούν τις ακολουθίες, να στολίζουν τον Επιτάφιο και να συμμετέχουν στην περιφορά στα στενά της πόλης.



Η Μεγάλη Παρασκευή στο κέντρο της Αθήνας έχει τη δική της ξεχωριστή εικόνα. Οι Επιτάφιοι βγαίνουν στους δρόμους, περνούν από πλατείες και πεζόδρομους, ενώ στην Πλάκα και στα Αναφιώτικα η περιφορά γίνεται μέσα από τα στενά σοκάκια, δημιουργώντας μια από τις πιο κατανυκτικές εικόνες της πόλης.



Στην πλατεία Συντάγματος συναντιούνται τρεις Επιτάφιοι, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ημέρας. Το Μεγάλο Σάββατο, λίγο πριν την Ανάσταση, το φως από τις λαμπάδες φωτίζει τις πλατείες και τους δρόμους γύρω από τις εκκλησίες, και το «Χριστός Ανέστη» ακούγεται σε κάθε γειτονιά του κέντρου.



Ιερός ναός Αγίου Συμεών των Αναφαίων

Έτσι, λίγες μέρες πριν το Πάσχα, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας δεν είναι μόνο τόπος περιπάτου, αλλά ένας χώρος όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη καθημερινότητα.