Μία νέα εποχή στις μετακινήσεις των πολιτών ανοίγει ο Δήμος Αθηναίων με τη δημιουργία της δημοτικής συγκοινωνίας. Οι 4 γραμμές που θα δημιουργηθούν θα εξυπηρετούν δωρεάν τους κατοίκους της πόλης για την μετακίνηση τους, ενώ τα πρώτα δρομολόγια αναμένονται να ξεκινήσουν το 2027.



Το νέο δίκτυο δημοτικής συγκοινωνίας, προέκυψε μετά από συγκοινωνιακή μελέτη που πραγματοποίησε ο Δήμος Αθηναίων, και κατέγραψε τα σημαντικά προβλήματα προσβασιμότητας, την υψηλή εξάρτηση από ιδιωτικά και ρυπογόνα οχήματα, καθώς και το αρκετά αυξημένο κόστος μετακίνησης.

Η μελέτη έλαβε την έγκριση του ΟΑΣΑ, ενώ στη συνέχεια κατατέθηκε πρόταση στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης και η δράση εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.



Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε ότι το έργο αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας στην Αθήνα, προσθέτοντας πως στόχος είναι ένα σύγχρονο και συμπληρωματικό σύστημα μετακινήσεων που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό και θα διευκολύνει ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι νέες γραμμές και τα χαρακτηριστικά

Η νέα δημοτική συγκοινωνία «ATHENS MOVE», έχει προϋπολογισμού 11,2 εκατ. ευρώ, και θα περιλαμβάνει τέσσερις γραμμές συνολικού μήκους 40 χιλιομέτρων και 185 στάσεις, συνδέοντας τις εξής περιοχές:

Νέος Κόσμος – Πετράλωνα – Κεραμεικός

Κάτω Πατήσια – Σεπόλια – Κεραμεικός

Προμπονάς – Άνω Πατήσια – Κυψέλη

Αττική – Κυψέλη



Οι γραμμές, αυτές θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα τροφοδοτούν σταθμούς μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ, χωρίς να διέρχονται από το κέντρο της πόλης.



Η επένδυση περιλαμβάνει την προμήθεια 17 ηλεκτρικών λεωφορείων, τη δημιουργία υποδομών φόρτισης και την αναβάθμιση στάσεων με πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους, όπως χαμηλά δάπεδα, ράμπες και οπτικοακουστικές αναγγελίες.



Τα οφέλη για την πόλη



Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, η νέα δημοτική συγκοινωνία αναμένεται να συμβάλει:



Στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας

Στη μείωση της χρήσης ΙΧ και του κόστους μετακίνησης

Στη δημιουργία τοπικών κόμβων πολυτροπικότητας (ΜΜΜ, περπάτημα, ποδήλατο, μικροκινητικότητα)

Στην εξυπηρέτηση περιοχών με ανεπαρκή συγκοινωνιακή κάλυψη

Στη μείωση των εκπομπών CO₂ και την επίτευξη κλιματικών στόχων

Στην ενίσχυση της κοινωνικής και χωρικής συνοχής της πόλης



Οι γραμμές θα λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο γειτονιάς υψηλής συχνότητας που θα διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών.