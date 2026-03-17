Ανάσα για τους οδηγούς: Ποια αυτοκίνητα θα παρκάρουν δωρεάν σε όλη την Ελλάδα μέχρι το 2026

Η αναζήτηση μιας θέσης πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης είναι, για τους περισσότερους από εμάς, ο καθημερινός "εφιάλτης" που συνοδεύεται από το άγχος του εισιτηρίου και της ελεγχόμενης στάθμευσης. Ωστόσο, για μια συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών, τα νέα είναι ευχάριστα και φέρνουν σημαντική οικονομική ελάφρυνση. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που βρίσκεται ήδη στον δρόμο για την τελική έγκριση από τη Βουλή, έρχεται να δώσει μια γενναία παράταση σε ένα μέτρο που αγκαλιάστηκε από τους κατόχους "καθαρών" οχημάτων.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητά μας;

Η κεντρική ιδέα είναι απλή: Αν οδηγείτε ένα αυτοκίνητο που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, η Πολιτεία σας "ανταμείβει" επιτρέποντάς σας να παρκάρετε χωρίς κόστος στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης όλων των Δήμων της χώρας. Το μέτρο αυτό, που κανονικά θα έληγε συντομότερα, παίρνει πλέον παράταση για όλο το 2025 αλλά και για ολόκληρο το 2026.

Δεν πρόκειται απλώς για μια γραφειοκρατική ρύθμιση. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους πολίτες να στραφούν σε πιο "πράσινες" μορφές μετακίνησης. Το νομοσχέδιο στοχεύει στην οδική ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών, αλλά ταυτόχρονα βάζει στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, κάνοντας την ηλεκτροκίνηση λίγο πιο ελκυστική για την τσέπη του μέσου πολίτη.

Ποιοι είναι οι τυχεροί;

Η δωρεάν στάθμευση δεν αφορά όλα τα οχήματα, αλλά εκείνα με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αφορά:

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEVs).

Plug-in υβριδικά οχήματα με εκπομπές ρύπων που δεν ξεπερνούν τα 50 γρ. CO2/χλμ.

Αν το αυτοκίνητό σας ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες, από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε ούτε ένα ευρώ για τέλη στάθμευσης στους Δήμους. Προσοχή όμως: H απαλλαγή αφορά μόνο το κόστος. Οι χρονικοί περιορισμοί (π.χ. το ανώτατο όριο των 3 ωρών που ισχύει σε πολλές περιοχές) εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά για όλους, ώστε να διασφαλίζεται η εναλλαγή των οχημάτων και να βρίσκουν όλοι μια θέση.

Πώς θα πάρετε το "μαγικό" σήμα

Η διαδικασία είναι πλέον ψηφιακή και εξαιρετικά γρήγορη, χωρίς ουρές σε γκισέ. Όλα γίνονται μέσα από την πλατφόρμα του gov.gr. Οι δικαιούχοι χρειάζονται μόνο:

Τους κωδικούς TaxisNet για την ταυτοποίηση.

Τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Αφού εκδοθεί το ειδικό σήμα, το τυπώνετε και το τοποθετείτε σε εμφανές σημείο στο παρμπρίζ σας. Οι ελεγκτές της δημοτικής αστυνομίας μπορούν να επιβεβαιώσουν τη γνησιότητά του άμεσα, σκανάροντας το QR code ή ελέγχοντας τον κωδικό επιβεβαίωσης που αναγράφεται πάνω του.

Το παράδειγμα της Αθήνας: Πόσα κερδίζετε;

Για να καταλάβουμε το μέγεθος του κέρδους, αρκεί να δούμε τι ισχύει στον Δήμο Αθηναίων. Εκεί, το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης καλύπτει χιλιάδες θέσεις επισκεπτών (με τη γνωστή λευκή διαγράμμιση και τη σήμανση Ρ69). Σε αυτές τις θέσεις, ένας οδηγός συμβατικού αυτοκινήτου καλείται να πληρώσει 0,50€ για μόλις μισή ώρα, ενώ το κόστος εκτοξεύεται στα 6€ αν εξαντλήσει το τρίωρο. Για έναν επαγγελματία ή έναν κάτοικο που κινείται συχνά στο κέντρο, το ετήσιο όφελος από τη δωρεάν στάθμευση μπορεί να μεταφραστεί σε εκατοντάδες ευρώ.

Τα Υπέρ και τα Κατά του νέου νομοσχεδίου

Πλεονεκτήματα

• Οικονομικό κίνητρο: Σημαντική ελάφρυνση για τους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων.

• Περιβαλλοντικό όφελος: Ενθαρρύνει την αγορά οχημάτων με χαμηλούς ρύπους, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στις πόλεις.

• Ψηφιοποίηση: Η διαδικασία έκδοσης μέσω gov.gr καταργεί τη γραφειοκρατία.

Μειονεκτήματα

• Κοινωνική ανισότητα: Το όφελος αφορά κυρίως όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ακριβά ηλεκτρικά/υβριδικά αυτοκίνητα.

• Πίεση στις θέσεις στάθμευσης: Η δωρεάν στάθμευση ίσως αυξήσει τη ζήτηση σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές, δυσκολεύοντας τους υπόλοιπους οδηγούς.

• Απώλεια εσόδων για τους Δήμους: Οι ΟΤΑ χάνουν πόρους από τα τέλη στάθμευσης, τους οποίους θα μπορούσαν να επενδύσουν σε υποδομές.

• Περιορισμένη διάρκεια: Το μέτρο είναι προσωρινό (έως το 2026), δημιουργώντας αβεβαιότητα για το μετά.