Βράδυ Σαββάτου στο κέντρο της πόλης το σκηνικό είναι γνώριμο: Οδηγοί κινούνται στους στενούς και πολυσύχναστους δρόμους, με τα νεύρα τεντωμένα, αναζητώντας μια θέση στάθμευσης για να ξεκινήσει η έξοδός τους. Μια θέση αφενός είναι δύσκολο να βρεθεί, αφετέρου όταν βρεθεί είναι δύσκολο να είναι και ασφαλής.



Για πολλούς, η λύση βρίσκεται στα ιδιωτικά πάρκινγκ, που πλέον είναι αρκετά στο κέντρο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση των οδηγών παίζουν και τα τρία δημοτικά πάρκινγκ που λειτουργούν σήμερα στην περιοχή με συνολική χωρητικότητα 1.280 θέσεων στάθμευσης. Στόχος τους είναι η εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών που κινούνται καθημερινά στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης.



Ένας αριθμός, όμως, που αυξήθηκε τους τελευταίους δύο μήνες, καθώς στην εξίσωση μπήκε το μεγαλύτερο δημοτικό πάρκινγκ της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά. Ο νέος χώρος στάθμευσης διαθέτει σήμερα 500 θέσεις και ήδη σε λιγότερους από δύο μήνες λειτουργίας, έχει δεχθεί περισσότερα από 1.000 αυτοκίνητα. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι κάτοικοι της πρωτεύουσας αγκάλιασαν το νέο δημοτικό πάρκινγκ, προτιμώντας έναν κλειστό και προστατευμένο χώρο στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.



Το δημοτικό πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά διαθέτει εισόδους από τις οδούς Λυκούργου και Απέλλου, καθώς και από τις οδούς Σοφοκλέους και Στρέιτ. Εκτείνεται σε τρία υπόγεια επίπεδα και έχει συνολική χωρητικότητα 500 θέσεων, με τον Δήμο Αθηναίων να σχεδιάζει την επέκτασή του κατά 200 επιπλέον θέσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να φτάσει συνολικά τις 700 θέσεις στάθμευσης.



Η λειτουργία του χώρου προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την ευρύτερη περιοχή όπως είναι ο περιορισμός της άσκοπης κυκλοφορίας που δημιουργείται από την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στους γύρω δρόμους, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση των καθυστερήσεων και της πίεσης στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Παράλληλα, παρέχεται μια σταθερή και οργανωμένη επιλογή στάθμευσης για όσους κινούνται στο ιστορικό κέντρο, με σαφείς κανόνες λειτουργίας και αυξημένες συνθήκες ασφάλειας.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Ωστόσο, το πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά δεν αποτελεί έναν απλό χώρο στάθμευσης. Εντός του χώρου, ο επισκέπτης θα συναντήσει δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του Δήμου Αθηναίων. Ξεχωρίζει το αφιερωματικό σημείο όπου εκτίθεται το προσωπικό αυτοκίνητο του Δημάρχου Αθηναίων, Αντώνη Τρίτση, ένα Renault Espace. Το εμβληματικό όχημα παρέμενε για χρόνια σε αδράνεια σε άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου και, μετά από σχετικές ενέργειες, είναι πλέον επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του πάρκινγκ.



Παράλληλα, εκτός από το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση, ο επισκέπτης μπορεί να δει και μια έκθεση ψηφιακών και πολυμεσικών εγκαταστάσεων, η οποία φιλοξενείται εντός του χώρου στάθμευσης σε συνεργασία με το Athens Digital Arts Festival (ADAF). Με τον τρόπο αυτό, ο χώρος συνδυάζει τη λειτουργικότητα με τον πολιτισμό, εντάσσοντας την τέχνη στην καθημερινή εμπειρία των πολιτών.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Σήμερα, στην Αθήνα λειτουργούν τρία δημοτικά πάρκινγκ: της πλατείας Κλαυθμώνος, της πλατείας Κοτζιά και της Βαρβακείου. Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης, στόχος είναι η εξεύρεση και άλλων χώρων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων δημοτικών πάρκινγκ, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και η δημιουργία νέου δημοτικού χώρου στάθμευσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου.



Σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις, αυτές διαμορφώνονται στα 3 ευρώ για την πρώτη ώρα, 5 ευρώ έως τις 2 ώρες, 9 ευρώ έως τις 4 ώρες και 12 ευρώ έως τις 10 ώρες. Για παραμονή άνω των 10 ωρών, το κόστος ανέρχεται στα 15 ευρώ. Παράλληλα, διατίθενται μηνιαίες συνδρομές για κατοίκους και επαγγελματίες των γύρω περιοχών, ενώ υπάρχει και ειδικός χώρος για τη δωρεάν στάθμευση ποδηλάτων. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τιμοκατάλογο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΔΑΕΜ.



Κλείνοντας, σε μια Αθήνα που εδώ και δεκαετίες παλεύει με το κυκλοφοριακό, την έλλειψη χώρων στάθμευσης και την υποβάθμιση του δημόσιου χώρου, το δημοτικό πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά λειτουργεί ως μια ουσιαστική «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για το ιστορικό κέντρο και ως παράδειγμα για το πώς η οργανωμένη στάθμευση μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα στην πόλη.