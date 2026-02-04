Λιγότερες ημέρες, περισσότερα ευρώ: Το νέο παράδοξο του ελληνικού τουρισμού

Σε μια περίοδο δομικών ανακατατάξεων για την ταξιδιωτική βιομηχανία, οι ξένοι τουρίστες που επιλέγουν την Ελλάδα φαίνεται πως υιοθετούν μια νέα στρατηγική, καθώς πραγματοποιούν ταξίδια μικρότερης διάρκειας, αλλά ξοδεύουν σημαντικά περισσότερα σε καθημερινή βάση. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση εκτινάχθηκε στα 89,1 ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 20,6% σε σύγκριση με το 2015. Ωστόσο, η συνολική κατά κεφαλή δαπάνη υποχώρησε ελαφρά στα 572,8 ευρώ, μια εξέλιξη που αποδίδεται αποκλειστικά στον περιορισμό της διάρκειας παραμονής, η οποία από τις 7,8 διανυκτέρευσεις το 2015 έπεσε στις 6,4 το 2024.

Η άνοδος του city break και η «πίεση» του πληθωρισμού

Η δεκαετία που πέρασε χωρίζεται σε τρεις διακριτές φάσεις, με την περίοδο μετά την πανδημία να επαναφέρει τις τάσεις που είχαν διαφανεί ήδη από το 2019. Η κυριαρχία των σύντομων αποδράσεων τύπου City Break, με επίκεντρο την Αθήνα, κερδίζει διαρκώς έδαφος έναντι του παραδοσιακού παραθερισμού. Η Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύεται σε μεγάλο νικητή, καθώς μεταξύ 2019 και 2024 αύξησε το μερίδιο των επισκέψεών της από το 16% στο 22%, με τη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη να αυξάνεται κατά 103 ευρώ. Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις φαίνεται πως οδηγούν τα νοικοκυριά σε πιο συγκρατημένες επιλογές ως προς τον χρόνο των διακοπών, προτιμώντας να συμπτύξουν τις ημέρες παραμονής τους παρά να ακυρώσουν το ταξίδι.

Η μάχη με την ισπανία και το στοίχημα των long haul αγορών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση με την Ισπανία, τον βασικότερο ανταγωνιστή της Ελλάδας στη Μεσόγειο. Αν και η ψαλίδα στη μέση κατά κεφαλή δαπάνη φαίνεται να ανοίγει υπέρ των Ισπανών, αυτό οφείλεται εν μέρει στη διαφορετική μεθοδολογία μέτρησης αλλά και στο προφίλ των αγορών. Η Ισπανία διατηρεί ισχυρή διείσδυση σε αγορές μακρινών αποστάσεων (long haul) όπως η Λατινική Αμερική και η Ασία, όπου οι τουρίστες ξοδεύουν παραδοσιακά περισσότερα. Για την Ελλάδα, η ενίσχυση της σύνδεσης με τις ΗΠΑ και το άνοιγμα προς την Ινδία αποτελούν στρατηγικά βήματα για την ανατροπή αυτής της εικόνας. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Ηλίας Κικίλιας, ο στόχος πλέον είναι η προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλής αξίας με μεγαλύτερη διασπορά στον χρόνο και στον χώρο, διασφαλίζοντας την ευημερία των τοπικών κοινωνιών πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο του «ήλιου και της θάλασσας».