ΙΝΣΕΤΕ: Αλλάζει η μορφή του τουρισμού - Περισσότερες αφίξεις, μικρότερη διαμονή, επιμήκυνση περιόδου

Συχνότερα αλλά μικρότερης διάρκειας ταξίδια προς την Ελλάδα, χαρακτηρίζουν τον εισαγόμενο τουρισμό από το 2019 και μετά. Αυτό οδηγεί σε μειώσεις διανυκτερεύσεων οι οποίες όμως υπερκαλύπονται από τις αυξήσεις των αφίξεων.

Παράλληλα, καταγράφεται ενίσχυση της εικόνας και της αναγνωρισιμότητας της Ελλάδας στις μεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, εξέλιξη που συνοδεύεται από αύξηση των τουριστικών εσόδων. Σημαντική είναι επίσης η δυναμική ανάπτυξη της κρουαζιέρας, η σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και η ενδυνάμωση της τουριστικής δραστηριότητας στην Αττική και ειδικότερα στην Αθήνα. Ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό είναι η διάχυση του τουρισμού σε ολόκληρη την Περιφέρεια και όχι μόνο στα κλασικά τουριστικά spots του Ν. Αιγαίου, της Κρήτης και των Ιονίων.

Οι προκλήσεις

Παράλληλα, η ανάλυση αναδεικνύει τις κρίσιμες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας στο άμεσο μέλλον, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη φορολογική επιβάρυνση και το μη ορθολογικά σχεδιασμένο Τέλος Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και η ανάγκη για ξεκάθαρο και αποτελεσματικό χωροταξικό σχεδιασμό.

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στοιχεία για το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό προφίλ κάθε Περιφέρειας, τους διαθέσιμους τουριστικούς πόρους, το μέγεθος της τουριστικής οικονομίας και της απασχόλησης, καθώς και βασικά δεδομένα και δείκτες εισερχόμενου τουρισμού για το 2024, όπως αφίξεις, διανυκτερεύσεις, έσοδα και πληρότητες. Επιπλέον, καταγράφονται στοιχεία αεροπορικής, θαλάσσιας και οδικής μετακίνησης, επισκέψεις και εισπράξεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, οι τουριστικές υποδομές, καθώς και βασικοί δείκτες απόδοσης και αξιολόγησης των ξενοδοχειακών μονάδων.

Αδύναμες οι διανυκτερεύσεις του 2024 σε σύγκριση με εκείνες του 2019

Ως προς τις γενικότερες επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού η επίτευξη νέων υψηλών μεγεθών σε αφίξεις και εισπράξεις το 2024 δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχες επιδόσεις στις διανυκτερεύσεις, οι οποίες υπολείπονται αυτών του 2019. Πιο συγκεκριμένα, οι εισπράξεις (πλην κρουαζιέρας) με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 16,5% σε σχέση με το 2019, από τα 17,68 δισ. ευρώ στα 20,59 δισ. ευρώ το 2024. Οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 14,7% στα 35,95 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν οριακά κατά 0,6% λίγο πάνω από τα 231 εκατ. το 2024 από 232,5 εκατ. το 2019. Αντίστοιχα και η Μέση Διάρκεια Παραμονής μειώθηκε κατά 13,3% στις 6,4 ημέρες.

Αττική: Πάνω από 4,75 δισ. ευρώ σε εισπράξεις το 2024

Η Αττική εμφανίζει τη σημαντικότερη συμβολή στη συνολική μεταβολή και στα τρία μεγέθη, ιδιαίτερα δε στις εισπράξεις που τείνουν να διπλασιαστούν από το 2019, φτάνοντας σε επίπεδα πάνω από 4,75 δισ. ευρώ το 2024 από τα 2,59 δισ. ευρώ προ εξαετίας, με πολύ σημαντικό και το μερίδιο της Αττικής επί του συνόλου των Περιφερειών ως προς τις μεταβολές που παρατηρούνται μεταξύ 2019 και 2024 σε αφίξεις, εισπράξεις και διανυκτερεύσεις. Ειδικότερα ως προς τις διανυκτερεύσεις, η Αττική παρουσιάζει αύξηση κατά 13,8 εκατομμύρια έναντι μείωσης κατά 1,4 εκατομμύρια για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Μεγάλη κερδισμένη η Ήπειρος

Ανά Περιφέρεια, εκτός από την Αττική, μεγάλη κερδισμένη με μεγάλες διψήφιες ποσοστιαίες αυξήσεις και στα τρία μεγέθη είναι και η Ήπειρος -αν και με κατά πολύ μικρότερα μεγέθη- ενώ μικρότερες ποσοστιαίες αυξήσεις και στα τρία μεγέθη παρουσιάζουν η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά. Από τις υπόλοιπες Περιφέρειες, αύξηση εισπράξεων, παρά τη μείωση των διανυκτερεύσεων, παρουσιάζουν το Νότιο Αιγαίο, η Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα. Το Βόρειο Αιγαίο, παρά τη μείωση των επισκέψεων, παρουσιάζει αύξηση διανυκτερεύσεων και εισπράξεων. Το αντίθετο ισχύει για την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία που παρουσιάζουν σημαντικές μειώσεις και στα τρία μεγέθη.

Η Κεντρική Μακεδονία παρά την αύξηση των επισκέψεων, καταγράφει μείωση διανυκτερεύσεων και εισπράξεων.