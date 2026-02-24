Parking στην Αθήνα: Από το «άβατο» του κέντρου στις λύσεις του δήμου – Τι λείπει

Η θέση στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας θυμίζει εδώ και δεκαετίες «κυνήγι θησαυρού». Οι οδηγοί που εγκλωβίζονται καθημερινά στα στενά του Εμπορικού Τριγώνου, πέρα από τον χαμένο χρόνο και την άσκοπη κατανάλωση καυσίμων, έρχονται αντιμέτωποι με το αμείλικτο δίλημμα: πανάκριβο ιδιωτικό πάρκινγκ ή το ρίσκο μιας κλήσης για παράνομη στάθμευση. Σε αυτό το σκηνικό, ο Δήμος Αθηναίων επιχειρεί να παρέμβει με ένα οργανωμένο σχέδιο ενίσχυσης των δημοτικών υποδομών, υποσχόμενος ανάσες στο κυκλοφοριακό χάος και, κυρίως, προσιτές τιμές.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥEUROKINISSI)

Ο χάρτης των δημοτικών πάρκινγκ: Κοτζιά, Βαρβάκειος και Κλαυθμώνος

Στην «πρώτη γραμμή» της εξυπηρέτησης βρίσκονται σήμερα τρεις εμβληματικοί χώροι: Η Βαρβάκειος Αγορά, η Πλατεία Κλαυθμώνος και η Πλατεία Κοτζιά. Η τελευταία αποτελεί και τη μεγάλη είδηση, καθώς ο χώρος που άνοιξε πρόσφατα διαθέτει ήδη 500 θέσεις, με την προοπτική να αγγίξει τις 700 εντός του έτους.

Το μεγάλο «όπλο» του Δήμου είναι η τιμολογιακή πολιτική. Με τη χρέωση στη Βαρβάκειο να ξεκινά από τα 3 ευρώ την πρώτη ώρα, η απόσταση από τα ιδιωτικά πάρκινγκ —όπου οι τιμές συχνά ξεκινούν από τα 8 ή 10 ευρώ— είναι χαοτική. Η διοίκηση της ΔΑΕΜ Α.Ε. υπογραμμίζει πως ο στόχος δεν είναι το κέρδος, αλλά η εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών μέσω ανταγωνιστικών πακέτων.

Η επέκταση στον Άγιο Παύλο και οι ανενεργοί χώροι

Η στρατηγική δεν περιορίζεται στα υφιστάμενα σημεία. Στην οδό Δηλιγιάννη, απέναντι από τον Σταθμό Λαρίσης, ένας χώρος που μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως αποθήκη και βάση της Δημοτικής Αστυνομίας, ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ: Χώρος σταθμευσής στην Πλατεία Κοτζιά

Πρόκειται για ένα νέο υπόγειο πάρκινγκ 120 θέσεων που θα δώσει λύση σε μια από τις πιο επιβαρυμένες και «δύσκολες» γειτονιές της Αθήνας, τον Άγιο Παύλο.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα «σαφάρι» για την αξιοποίηση κλειστών κτιρίων. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εντοπιστεί 4-5 ακίνητα που θα μπορούσαν να προσφέρουν επιπλέον 200 έως 300 θέσεις. Ο Δήμος εξετάζει είτε την ενοικίαση είτε την αγορά τους, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί το ανενεργό κτιριακό απόθεμα της πόλης.

Γιατί τώρα;

Παρά τις θετικές ανακοινώσεις, τα ερωτήματα παραμένουν. Γιατί χρειάστηκαν τόσες δεκαετίες για να αξιοποιηθούν χώροι που παρέμεναν «φαντάσματα»; Η γραφειοκρατία και οι δυστοκίες στις συμβάσεις παραχώρησης συχνά άφηναν πολύτιμα τετραγωνικά στη σκόνη, ενώ τα έσοδα από την ελεγχόμενη στάθμευση στους δρόμους συχνά κατευθύνονταν στον γενικό προϋπολογισμό αντί να επανεπενδύονται άμεσα σε υποδομές πάρκινγκ.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ: Χώρος σταθμευσής στην Πλατεία Κοτζιά

Επιπλέον, ενώ η Ευρώπη κινείται με ταχύτητα προς την ηλεκτροκίνηση, οι ελληνικές δημοτικές υποδομές στάθμευσης φαίνεται να ακολουθούν με καθυστέρηση. Στο Παρίσι και το Άμστερνταμ, τα δημοτικά πάρκινγκ προσφέρουν δωρεάν ή μειωμένη στάθμευση για ηλεκτρικά οχήματα, συνοδευόμενη από ένα πυκνό δίκτυο ταχυφορτιστών. Στην Αθήνα, η ενσωμάτωση φορτιστών στα νέα πάρκινγκ (όπως της Κοτζιά) είναι επιβεβλημένη αν θέλουμε να μιλάμε για «έξυπνη πόλη» και όχι απλώς για τσιμεντένια κουτιά.

Μόνιμοι Κάτοικοι: Προτεραιότητα ή «δευτεραγωνιστές»;

Για τον κάτοικο του κέντρου, το πάρκινγκ δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη επιβίωσης. Ο Δήμος εφαρμόζει ειδική ευνοϊκή πολιτική με μειωμένες τιμές στην ωριαία στάθμευση και ανταγωνιστικά μηνιαία πακέτα στους δημοτικούς χώρους.

Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν:

Η «κατάληψη» των θέσεων: Συχνά οι θέσεις των μόνιμων κατοίκων (μπλε διαγράμμιση) καταλαμβάνονται από επισκέπτες, με τη Δημοτική Αστυνομία να αδυνατεί να αστυνομεύσει το σύνολο των γειτονιών 24/7.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ: Χώρος σταθμευσής στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Η αναλογία αναγκών: Οι 1.000 νέες θέσεις είναι μια καλή αρχή, αλλά ωχριούν μπροστά στις χιλιάδες κάρτες μονίμων κατοίκων που εκδίδονται.

Το οικονομικό βάρος: Ακόμη και με τις εκπτώσεις, η μηνιαία μίσθωση μιας θέσης σε κλειστό πάρκινγκ αποτελεί ένα διόλου ευκαταφρόνητο έξοδο για ένα μέσο νοικοκυριό, ειδικά όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η κάρτα κατοίκου εξασφαλίζει σχεδόν δωρεάν στάθμευση σε μεγάλες ζώνες γύρω από την κατοικία.

Τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη;

Η σύγκριση με το εξωτερικό αποκαλύπτει τα βήματα που πρέπει να γίνουν:

Κίνητρα: Σε πόλεις της Γερμανίας, η χρήση δημοτικών πάρκινγκ συνδυάζεται με δωρεάν εισιτήρια για τα ΜΜΕ (Park & Ride).

Τεχνολογία: Η χρήση εφαρμογών που δείχνουν σε πραγματικό χρόνο τις κενές θέσεις είναι ο κανόνας, μειώνοντας τις άσκοπες περιπλανήσεις που ευθύνονται για το 30% της κίνησης.

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinisi



Πράσινη Στάθμευση: Τα έσοδα από τα πάρκινγκ σε πολλές πρωτεύουσες δεσμεύονται για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και τη φύτευση δέντρων, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και για την Αθήνα.

Το σχέδιο του Δήμου Αθηναίων για περισσότερες από 1.000 νέες ή αναβαθμισμένες θέσεις στάθμευσης είναι αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η επιτυχία του θα κριθεί από την ταχύτητα υλοποίησης και την ικανότητα να μετατραπούν αυτοί οι χώροι σε σύγχρονους ενεργειακούς κόμβους. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς «να παρκάρουμε», αλλά να προστατευτεί ο μόνιμος κάτοικος και να αλλάξει ο τρόπος που αναπνέει η πρωτεύουσα.