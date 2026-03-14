Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε ένα φιλόδοξο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας. Μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες, όπως τηλεματική, αισθητήρες IoT και ψηφιακές πλατφόρμες, η Αθήνα μετατρέπεται σταδιακά σε μια πραγματικά «έξυπνη πόλη».

«Η Αθήνα μετατρέπεται σε Smart City», δηλώνει ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας στον FLASH και συνεχίζει λέγοντας ότι «με ολοκληρωμένα έργα, από τη διαχείριση καθαριότητας σε πραγματικό χρόνο με 360 απορριμματοφόρα και 1.000 αισθητήρες σε κάδους, μέχρι την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων και τις ψηφιακές υπηρεσίες γειτονιάς, χτίζουμε βήμα-βήμα ένα ενιαίο οικοσύστημα που κάνει τον Δήμο πιο ανθρώπινο και φιλικό για κατοίκους και επισκέπτες».

Οι δράσεις του Δήμου καλύπτουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών και υποδομών, από την καθημερινή λειτουργία της πόλης μέχρι την εκπαίδευση και τη βιώσιμη μετακίνηση.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Καθαριότητας

Το σύστημα στοχεύει στη βελτιστοποίηση των δρομολογίων αποκομιδής, την παρακολούθηση του στόλου και των κάδων σε πραγματικό χρόνο και την καταγραφή των απορριμμάτων.

Στοιχεία και εξοπλισμός:

360 οχήματα καθαριότητας με GPS και τηλεματικά συστήματα, συνδεδεμένα με το κεντρικό «γραφείο κίνησης».

145 αναγνώστες RFID σε κάδους για αυτόματη αναγνώριση και καταγραφή.

1.000 αισθητήρες πληρότητας που ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το κέντρο ελέγχου.

50 οχήματα με συστήματα ζύγισης απορριμμάτων για ακριβή παρακολούθηση.

Κεντρική πλατφόρμα e-track για συλλογή, ανάλυση και διαχείριση δεδομένων.

Η εφαρμογή «Αθήνα, Καθαρή Πόλη» ενημερώνει τους επιχειρηματίες περιοχών όπως τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι και το Κουκάκι για την άφιξη των απορριμματοφόρων, εξασφαλίζοντας ότι τα απορρίμματα τοποθετούνται τη σωστή στιγμή και μειώνοντας τις καθυστερήσεις και τον συνωστισμό στους δρόμους.

Ψηφιακές Υπηρεσίες «Έξυπνης Γειτονιάς»

Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων γειτονιών με ψηφιακές υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και επιτρέπουν την παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών.

Περιλαμβάνει:

Δημόσιο WiFi σε πλατείες για ελεύθερη σύνδεση.

Περιβαλλοντικούς αισθητήρες για ποιότητα αέρα, θερμοκρασία, υγρασία, σωματίδια και αέρια.

Σταθμούς φόρτισης για κινητές συσκευές.

Ψηφιακή σήμανση για ενημέρωση και οδηγίες σε πραγματικό χρόνο.

Κεντρικό σύστημα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, με dashboards για παρακολούθηση της λειτουργίας των γειτονιών.

Ήδη, 42 γειτονιές της Αθήνας έχουν καλυφθεί με τον εξοπλισμό αυτό, προσφέροντας καλύτερη ενημέρωση, ασφάλεια και άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου.

Κοινόχρηστα Ηλεκτρικά Ποδήλατα

Με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και των «πράσινων μετακινήσεων», η πόλη διαθέτει:

50 σταθμούς με 340 θέσεις φόρτισης και στάθμευσης.

20 τερματικά αυτόματης εξυπηρέτησης με δυνατότητα πληρωμής και έκδοσης αποδείξεων.

Λογισμικό SaaS για παρακολούθηση του στόλου και των συναλλαγών.

Υποστήριξη χρηστών μέσω εφαρμογής κινητού και τερματικών.

Η πρωτοβουλία μειώνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, περιορίζει τις εκπομπές CO₂ και προωθεί φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις.

Σύστημα Εξοικονόμησης Πόρων Σχολικών Κτιρίων

Η δράση στοχεύει στην ενεργειακή απόδοση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των σχολικών κτιρίων:

Εγκατάσταση αισθητήρων ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και καυσίμων.

Κεντρική πλατφόρμα «έξυπνης πόλης» για συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Εργαλεία λήψης αποφάσεων για τον Δήμο, όπως ανάλυση κόστους και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Gamification εφαρμογές για μαθητές, με στόχο την ενεργό συμμετοχή στην εξοικονόμηση πόρων.

Μέχρι σήμερα, οι εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί σε 83 σχολικές μονάδες, ενώ συνεχίζονται στα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου.

Το Όραμα της Αθήνας

Με αυτές τις δράσεις, η Αθήνα δημιουργεί ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα που συνδυάζει τεχνολογία, περιβαλλοντική ευαισθησία και προσβασιμότητα.

Η πόλη γίνεται πιο ανθρώπινη, φιλική και αποτελεσματική για κατοίκους και επισκέπτες, ενώ προωθεί τη βιώσιμη κινητικότητα και την έξυπνη διαχείριση των πόρων.