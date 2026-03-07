Η Αθήνα στο επίκεντρο του Χόλιγουντ: Τέσσερις μεγάλες παραγωγές γυρίζονται στην πόλη

Σημαντική κινηματογραφική κινητικότητα καταγράφεται αυτή την περίοδο στην Αθήνα, καθώς τέσσερις μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές πραγματοποιούν γυρίσματα στην πόλη και σε περιοχές της Αττικής.



Πρόκειται για την ταινία «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ τον νέο κύκλο της επιτυχημένης σειράς «Tehran» του Apple TV+, αλλά και για τα διεθνή projects «Red Prince» και «Upp», που αξιοποιούν τοποθεσίες της πρωτεύουσας και κινηματογραφικά στούντιο της περιοχής.

Η ταυτόχρονη παρουσία των τεσσάρων παραγωγών επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη.

Ο Μπραντ Πιτ γυρίζει ταινία στην Ελλάδα

Ιδιαίτερο διεθνές ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ταινία «The Riders», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Edward Berger, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.





Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα που ξεκινά ένα ταξίδι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, αναζητώντας την εξαφανισμένη σύζυγό του.



Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε πολλές ελληνικές τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων η Ύδρα, η Χαλκίδα, η Αθήνα και άλλες περιοχές της Αττικής. Στην παραγωγή συμμετέχουν εκατοντάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου, ενώ ολόκληρες περιοχές μετατρέπονται σε κινηματογραφικά σκηνικά.

Γυρίσματα και για τη σειρά Tehran του Apple TV+

Παράλληλα με την ταινία του Brad Pitt, στην Αθήνα βρίσκονται σε εξέλιξη τα γυρίσματα του νέου κύκλου της διεθνούς σειράς «Tehran» του Apple TV+.

Την ίδια στιγμή προχωρούν και τα διεθνή projects «Red Prince» και «Upp», τα οποία αξιοποιούν τόσο αστικές τοποθεσίες της πόλης όσο και κινηματογραφικές εγκαταστάσεις της Αττικής, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ξένων παραγωγών στην ελληνική πρωτεύουσα.

Πάνω από 70 εκατ. ευρώ επενδύσεις τα τελευταία δύο χρόνια

Η έντονη κινηματογραφική δραστηριότητα μεταφράζεται και σε σημαντική οικονομική ενίσχυση για την τοπική οικονομία.



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επενδυθεί πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ σε οπτικοακουστικές παραγωγές που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και την Αττική.



Οι παραγωγές αυτές δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας για επαγγελματίες του κινηματογράφου, τεχνικούς, δημιουργούς και συνεργεία, ενώ ταυτόχρονα προβάλλουν τη σύγχρονη εικόνα της πόλης σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Ο ρόλος του Δήμου Αθηναίων και του Athens Film Office

Καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση διεθνών παραγωγών παίζει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Athens Film Office, το οποίο υποστηρίζει ενεργά τα γυρίσματα και προωθεί την πόλη ως φιλικό προορισμό για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Η προσέλκυση διεθνών παραγωγών αποτελεί προσωπικό στοίχημα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει επαφές ώστε κι άλλες παραγωγές να βρεθούν στην πρωτεύουσα για γυρίσματα.



Η ταυτόχρονη παρουσία πολλών μεγάλων projects ενισχύει τη διεθνή εικόνα της Αθήνας ως σύγχρονου και ανταγωνιστικού κινηματογραφικού προορισμού και επιβεβαιώνει ότι η πόλη μετατρέπεται σταδιακά σε σημαντικό κόμβο για την παγκόσμια οπτικοακουστική βιομηχανία.