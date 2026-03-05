Μπραντ Πιτ: Οι αποκλειστικές φωτογραφίες του FLASH - Σκηνικό Hollywood θυμίζει η πλατεία Κοτζιά

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων στην Ύδρα, σειρά είχε η Χαλκίδα και επόμενος σταθμός είναι η Αθήνα για τον Μπραντ Πιτ που βρίσκεται στην χώρα μας εδώ και αρκετές ημέρες.

φωτογραφίες Μιχάλης Λεγάκης

Ο FLASH εξασφάλισε κάποιες φωτογραφίες και βίντεο από τις εργασίες που γίνονται στην πλατεία Κοτζιά η οποία θυμίζει σκηνικό Χόλιγουντ. Άτομα της παραγωγής της πολυσυζητημένης ταινίας «The Riders» κάνουν τις απαραίτητες προεργασίες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για τα γυρίσματα.

Μπραντ Πιτ: Σκηνικό Hollywood η πλατεία Κοτζιά για τα γυρίσματα pic.twitter.com/Hc2veynVVi — Flash.gr (@flashgrofficial) March 5, 2026

Όπως μαθεύτηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί, στο εσωτερικό του Δημαρχειακού Μεγάρου θα γυριστούν κάποιες σκηνές όμως λεπτομέρειες σχετικά με την ώρα του γυρίσματος δεν έχουν γίνει γνωστές καθώς υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας.