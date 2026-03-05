LIFE Μπραντ Πιτ Celebrities Showbiz

Μπραντ Πιτ: Οι αποκλειστικές φωτογραφίες του FLASH - Σκηνικό Hollywood θυμίζει η πλατεία Κοτζιά

Όλα έχουν αρχίσει να ετοιμάζονται σιγά - σιγά για το αυριανό γύρισμα του διάσημου ηθοποιού.

(Photo by Gareth Cattermole/Getty Images for Warner Bros. Pictures)
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων στην Ύδρα, σειρά είχε η Χαλκίδα και επόμενος σταθμός είναι η Αθήνα για τον Μπραντ Πιτ που βρίσκεται στην χώρα μας εδώ και αρκετές ημέρες. 

φωτογραφίες Μιχάλης Λεγάκης
Ο FLASH εξασφάλισε κάποιες φωτογραφίες και βίντεο από τις εργασίες που γίνονται στην πλατεία Κοτζιά η οποία θυμίζει σκηνικό Χόλιγουντ. Άτομα της παραγωγής της πολυσυζητημένης ταινίας «The Riders» κάνουν τις απαραίτητες προεργασίες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για τα γυρίσματα.

φωτογραφίες Μιχάλης Λεγάκης
Όπως μαθεύτηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί, στο εσωτερικό του Δημαρχειακού Μεγάρου θα γυριστούν κάποιες σκηνές όμως λεπτομέρειες σχετικά με την ώρα του γυρίσματος δεν έχουν γίνει γνωστές καθώς υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας. 

φωτογραφίες Μιχάλης Λεγάκης
