Μπραντ Πιτ: Οι αποκλειστικές φωτογραφίες του FLASH - Σκηνικό Hollywood θυμίζει η πλατεία Κοτζιά
Όλα έχουν αρχίσει να ετοιμάζονται σιγά - σιγά για το αυριανό γύρισμα του διάσημου ηθοποιού.
Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων στην Ύδρα, σειρά είχε η Χαλκίδα και επόμενος σταθμός είναι η Αθήνα για τον Μπραντ Πιτ που βρίσκεται στην χώρα μας εδώ και αρκετές ημέρες.
Ο FLASH εξασφάλισε κάποιες φωτογραφίες και βίντεο από τις εργασίες που γίνονται στην πλατεία Κοτζιά η οποία θυμίζει σκηνικό Χόλιγουντ. Άτομα της παραγωγής της πολυσυζητημένης ταινίας «The Riders» κάνουν τις απαραίτητες προεργασίες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για τα γυρίσματα.
Όπως μαθεύτηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί, στο εσωτερικό του Δημαρχειακού Μεγάρου θα γυριστούν κάποιες σκηνές όμως λεπτομέρειες σχετικά με την ώρα του γυρίσματος δεν έχουν γίνει γνωστές καθώς υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας.