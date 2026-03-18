Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη για τη νέα του ταινία

Ο Χολιγουντιανός σταρ έχει κάνει την Αθήνα φιόγκο και σχεδόν κάθε μέρα τον βρίσκεις να εργάζεται αλλού για το φιλμ «The Riders»!

φωτογραφίες Ευγενία Γιαννακέλου / NDP
Κάτοικος Αθηνών και περιχώρων είναι εδώ και έναν μήνα ο Μπραντ Πιτ. Ο σταρ του Χόλιγουντ βρίσκεται από τα μέσα Φεβρουαρίου στην Ελλάδα. Πρώτος του σταθμός ήταν η Ύδρα, όπου στις 19 Φεβρουαρίου ξεκίνησε τα γυρίσματα των πρώτων σκηνών για την ταινία του «The Riders». Ακολούθησε η Χαλκίδα, η Αθήνα, η Νέα Μάκρη, το Μενίδι και τώρα βρίσκεται στην Πεντέλη και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας.

@flashgrofficial Ο Brad Pitt στον Πύργο Δουκίσσης Πλακεντίας για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο «The Ridders». Βίντεο/Ρεπορτάζ: Ευγενία Γιαννακέλου #flashgr #foryou #tiktokergreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Η Ύδρα… εντός

Όπως τις άλλες φορές, έτσι και τώρα, ο ηθοποιός έφτασε στον χώρο με ένα μαύρο τζιπ και αμέσως κατευθύνθηκε στο εσωτερικό του Μεγάρου για να ξεκινήσει το γύρισμα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαμορφωθεί έτσι για να στεγάζει μια αρχοντική κατοικία της Ύδρας στην οποία διαμένει ο ήρωας της ταινίας με την κόρη του.

@flashgrofficial Ο σωσίας του Brad Pitt στον Πύργο Δουκίσσης Πλακεντίας για τα γυρίσματα της ταινίας «The Ridders». Βίντεο/Ρεπορτάζ: Ευγενία Γιαννακέλου #flashgr #foryou #tiktokergreece #greektiktok #Bradpitt ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Παρόντες στο γύρισμα ήταν και οι σωσίες του διάσημου σταρ, αφού τίποτα ποτέ δεν γίνεται τυχαία σε μια τόσο μεγάλη και ακριβή παραγωγή.

@flashgrofficial Ο σωσίας του Brad Pitt στον Πύργο Δουκίσσης Πλακεντίας για τα γυρίσματα της ταινίας «The Ridders». #flashgr #foryou #tiktokergreece #greektiktok #Bradpitt ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

