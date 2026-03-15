Ο Μπραντ Πιτ και στο Λαύριο για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»

Ο Μπραντ Πιτ συνεχίζει να δίνει το «παρών» στην Ελλάδα, με την κινηματογραφική του δραστηριότητα να προσελκύει το ενδιαφέρον όχι μόνο των θαυμαστών αλλά και των κατοίκων των περιοχών που επισκέπτεται.



Μετά την Ύδρα, τη Χαλκίδα και τη Νέα Μάκρη, ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε στο Λαύριο για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του, «The Riders», η οποία έχει ήδη τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας.

Μαζί του βρισκόταν η κινηματογραφική του κόρη, με την οποία ακολουθούσαν κατά γράμμα τις οδηγίες του σκηνοθέτη, ενώ η παρουσία τους στο λιμάνι ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητη. Οι φωτογράφοι προσπαθούσαν να απαθανατίσουν κάθε στιγμή, ενώ οι ντόπιοι παρακολουθούσαν ενθουσιασμένοι από κοντά.

Ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός Μπραντ Πιτ/NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γυρίσματα στο πλοίο «Aqua Blue»

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν πάνω στο πλοίο «Aqua Blue», που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό πλατό για τις ανάγκες της παραγωγής. Ο Μπραντ Πιτ, με τα γνώριμα ρούχα και τη βαλίτσα στα χέρια του, εθεάθη στον καταπέλτη, μπροστά από τους κομπάρσους, για να ολοκληρωθεί μια από τις σκηνές που συνθέτουν το φιλμ. Η ταινία φιλοδοξεί να του χαρίσει ένα Όσκαρ στην απονομή του 2027, ενώ η παρουσία της συντρόφου του, Ινές ντε Ραμόν, που έφτασε στην Ελλάδα προ ημερών, πρόσθεσε έναν αέρα πολυτέλειας στις μετακινήσεις του ηθοποιού, οι οποίες γίνονται με τη χρήση πολυτελούς θαλαμηγού. Στην παραγωγή συμμετέχει επίσης ο Έλληνας σωσίας του, Άρης Κοντός, που ταξίδεψε μαζί με το επιτελείο για τα γυρίσματα.

Επαγγελματισμός και αφοσίωση

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μοναδικές εικόνες από τα γυρίσματα στο Λαύριο, με τον Μπραντ Πιτ να παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στη δουλειά του. Η απλότητα και ο επαγγελματισμός του κέρδισαν το κοινό και τους συνεργάτες του, ενώ η κινηματογραφική ομάδα υπόσχεται ένα φιλμ προσεγμένο στη λεπτομέρεια, ικανό να καθηλώσει τους θεατές.

Το Χόλιγουντ στην Ελλάδα

Τα γυρίσματα για την ταινία «The Riders» αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για την άφιξη κι άλλων αστέρων του Χόλιγουντ, όπως ο Ντάνιελ Κρεγκ, για νέες παραγωγές στην Ελλάδα. Με τη χώρα να γίνεται σταθερά προορισμός κινηματογραφικών παραγωγών υψηλού επιπέδου, η παρουσία του Μπραντ Πιτ και των συνεργατών του ενισχύει τη διεθνή εικόνα της ελληνικής κινηματογραφίας και δημιουργεί ανυπομονησία για το τελικό αποτέλεσμα.