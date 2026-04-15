Άρης Κόντος: Με τράβηξαν φωτογραφία με την τότε κοπέλα μου και έλεγαν ότι «ο Πιτ απατάει την Άνιστον»

Ο Άρης Κόντος, ο σωσίας του Μπραντ Πιτ, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» για τη συνεργασία του με τον σταρ του Χόλιγουντ στη νέα του ταινία «The Riders» και αποκάλυψε ένα αστείο περιστατικό που συνέβη το 2004 όταν αμερικανικά ΜΜΕ τον μπέρδεψαν όντως με τον αμερικανό ηθοποιό! «Είναι μια υπέροχη ταινία, μια τρομερή παραγωγή και με επέλεξαν να είμαι ντουμπλέρ του, δηλαδή έκανα όλες τις σκηνές που έκανε και ο ίδιος ο Μπραντ Πιτ για να βγει το καδράρισμα τέλειο. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία».

«Είναι πολύ καλός και χαλαρός»

«Μιλούσα με τον Μπραντ Πιτ, αφού κάθε μέρα κάναμε μαζί τα γυρίσματα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ χαλαρός. Συνέχεια κάνει αστεία, είναι ευδιάθετος. Απ’ ό,τι είδα δεν έχει κάποια παραξενιά. Ήταν πολύ απλός, έχει αυτό το αμερικάνικο στιλ, το εντελώς χαλαρό.

Έχω δει και τη σύντροφό του. Είχε έρθει στο γύρισμα 3-4 φορές. Πολύ χαμογελαστή, πολύ απλή κι αυτή. Γενικά όλο του το crew είχε ένα πολύ ωραίο vibe, ήταν απλοί άνθρωποι. Με τη μακιγιέζ του ήρθα πιο κοντά, την Τζιν Μπλακ, που την έχει απ’ το 1992. Υπέροχη κυρία. Πάρα πολύ καλοί όλοι και ο σωματοφύλακάς του.

Οι αμοιβές είναι καλές σίγουρα. Είναι παραγωγή απ’ το Χόλιγουντ. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, ήταν ένα καλό ποσό».

Το λάθος… αποκλειστικό

«Το πιο τραβηγμένο σκηνικό όπου με έχουν περάσει για τον Μπραντ Πιτ ήταν στους Ολυμπιακούς στην Αθήνα, που με πήρε ένας περαστικός μια φωτογραφία και την πούλησε σε αμερικάνικα περιοδικά και βγήκε ο τίτλος ότι ο Μπραντ Πιτ απατάει την Τζένιφερ Άνιστον με μια κοκκινομάλλα που ήταν η τότε κοπέλα μου! Και τηλεφώνησα στα περιοδικά και μου πήραν αποκλειστικότητα. Ήρθαν εδώ τρία περιοδικά για συνέντευξη απ’ την Αμερική».