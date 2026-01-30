Στην Ελλάδα ο Μπραντ Πιτ - Στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Μετά την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον, ακόμη μία χολυγουντιανή παραγωγή ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ύδρα, φέρνοντας στη χώρα μας τον ωραιότερο άνδρα του πλανήτη. Ο λόγος για τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος το επόμενο διάστημα αναμένεται να ταξιδέψει στο νησί, για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου, με τον δήμαρχο της Ύδρας να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του.



«Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε αυτή τη μεγάλη παραγωγή», δήλωσε στον Alpha ο Γιώργος Κουκουδάκης και συνέχισε, αναφερόμενο στη μακρά σχέση της Ύδρας με το Χόλιγουντ: «Η Ύδρα έχει συνδεθεί ιστορικά με τον κινηματογράφο, καθώς φιλοξένησε την πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, το Boy on a Dolphin με τη Σοφία Λόρεν, το 1957». Όπως τόνισε, το αυθεντικό φυσικό τοπίο και ο διαχρονικός χαρακτήρας του νησιού εξακολουθούν να προσελκύουν κορυφαίους σκηνοθέτες και μεγάλες παραγωγές.

Το επόμενο διάστημα η ομάδα της παραγωγής, αποτελούμενη από εκατοντάδες άτομα αναμένεται να βρεθεί στην Ύδρα, προκειμένου να προετοιμάσει τα πάντα πριν την έλευση του Μπραντ Πιτ.



Εντός των προσεχών ημερών εξάλλου αναμένεται να πραγματοποιηθεί και συνάντηση ανάμεσα στις δημοτικές αρχές και τους εκπροσώπους της παραγωγής. «Ως μικρό νησί, θέλουμε να διευκολύνουμε την παραγωγή με όλα τα μέσα και τη θετική μας διάθεση. Η Ύδρα έχει βαθιά αγάπη για τον πολιτισμό και τις τέχνες», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος του νησιού.



Η υπόθεση της ταινίας



Η ταινία είναι κινηματογραφική μεταφορά του πολυβραβευμένου μυθιστορήματος The Riders του Τιμ Γουίντον. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Έντουαρντ Μπέρκερ.



Ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Scully, έναν άνδρα που μετακομίζει στην Ευρώπη για να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύζυγο και την κόρη του. Όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται μυστηριωδών, ο Scully ξεκινά μαζί με την κόρη του την αναζήτηση, η οποία τον οδηγεί και στην Ελλάδα.



Στο πλευρό του Μπραντ Πιτ θα εμφανιστούν η βραβευμένη με Emmy Τζούλιαν Νίκολσον και η ανερχόμενη Κόκο Γκρινστόουν.