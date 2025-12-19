Μπραντ Πιτ: Σημαντική νίκη στη δικαστική διαμάχη με την Τζολί - Πρέπει να παραδώσει μηνύματα

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, αναφορικά με το γαλλικό οινοποιείο τους, Château Miraval.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six, δικαστής έκρινε υπέρ του Μπραντ Πιτ, υποχρεώνοντας την Αντζελίνα Τζολί να παραδώσει ιδιωτικά emails και συνομιλίες μέσω μηνυμάτων, που σχετίζονται με την πώληση του μεριδίου της στο οινοποιείο, το οποίο είχαν αποκτήσει από κοινού κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Πηγή κοντά στην υπόθεση ανέφερε στο Page Six ότι «τα emails θα αποδείξουν πως η Αντζελίνα Τζολί δεν υπήρξε ειλικρινής από την αρχή ως προς τις πραγματικές της προθέσεις σχετικά με την πώληση του μεριδίου της στην επιχείρηση».

Η 50χρονη ηθοποιός έχει προθεσμία 45 ημερών για να παραδώσει το επίμαχο υλικό.

Η απάντηση του δικηγόρου της Τζολί

Ο δικηγόρος της Αντζελίνα Τζολί, Πολ Μέρφι, δήλωσε στο Page Six ότι η πλευρά της είναι «απογοητευμένη από την ερμηνεία του δικαστηρίου σχετικά με τη νομοθεσία περί απορρήτου της Καλιφόρνιας».

«Η απόφαση του δικαστηρίου παραβιάζει τον νόμο, υπονομεύει το θεμελιώδες δικαίωμα της κυρίας Τζολί σε δίκαιη δίκη και αποτελεί ακόμη μία εκδήλωση της πολυετούς προσπάθειας του κυρίου Πιτ να την παρενοχλεί και να την ελέγχει. Θα ασκήσουμε έφεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόσφατη δικαστική απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της αγωγής που έχει καταθέσει ο Μπραντ Πιτ κατά της πρώην συζύγου του, κατηγορώντας την ότι πούλησε παράνομα το μερίδιό της στο Château Miraval στον όμιλο Stoli το 2021.

Σε έγγραφα που κατατέθηκαν τον Φεβρουάριο, ο 62χρονος ηθοποιός υποστηρίζει ότι το ζευγάρι, το οποίο αγόρασε το ακίνητο το 2008 έναντι 28,4 εκατομμυρίων δολαρίων, είχε συμφωνήσει να μην πωλήσει κανείς το μερίδιό του χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.

Οι πρώην σύζυγοι, που παντρεύτηκαν το 2014 και χώρισαν το 2019, φέρονται να σχεδίαζαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στο κτήμα και να δημιουργήσουν μια οικογενειακή επιχείρηση.

Η ρήξη για το οινοποιείο

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Μπραντ Πιτ ζήτησε από το δικαστήριο να υποχρεώσει την Αντζελίνα Τζολί να καταθέσει επικοινωνίες της με τον επιχειρηματικό της σύμβουλο Τέρι Μπερντ, τις συνεργάτιδές της Κλόε Ντάλτον και Αρμίνκα Χέλικ, τους δημοσιολόγους της, καθώς και δύο οικονομικούς συμβούλους.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Τζολί φέρεται να είχε επικοινωνία με τον Μπερντ για προσωπικά και επαγγελματικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών διαφορών. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η ίδια παραδέχτηκε ότι ο Μπερντ «τη βοήθησε να εντοπίσει επιπλέον ζητήματα για τα οποία έπρεπε να ζητήσει συμβουλές».

Η πλευρά του Πιτ υποστηρίζει ότι πρόκειται για συζητήσεις μεταξύ μη νομικών προσώπων, οι οποίες δεν καλύπτονται από το νομικό απόρρητο, ακόμη και αν προηγήθηκαν ή ακολούθησαν συμβουλές δικηγόρων.

Ο ηθοποιός θεωρεί ότι οι επικοινωνίες της Τζολί με τον Μπερντ σχετικά με τους «όρους πώλησης» στον όμιλο Stoli αποτελούν «το βασικό στοιχείο της υπόθεσης».

«Η Τζολί έχει προσκομίσει μέχρι στιγμής μόνο ένα εσωτερικό email που αναφέρει έστω και εμμέσως τους όρους της πώλησης που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης», σημειώνεται στα έγγραφα.

Η Αντζελίνα Τζολί είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι δεν υποχρεούται να παραδώσει τα μηνύματα, καθώς αφορούν συζητήσεις νομικού περιεχομένου. Τότε είχε κατηγορήσει τον Μπραντ Πιτ ότι «παραβιάζει το απόρρητο της επικοινωνίας της με τους δικηγόρους της».