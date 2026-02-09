Μπραντ Πιτ: Ο θρυλικός Cliff Booth στο πρώτο teaser - έκπληξη του «Once Upon a Time in Hollywood»

Το Netflix, κατά τη διάρκεια του Super Bowl, παρουσίασε το πρώτο teaser-έκπληξη της ταινίας «The Adventures of Cliff Booth», με τον Μπραντ Πιτ να επιστρέφει στον θρυλικό ρόλο του κασκαντέρ, Cliff Booth. Το φιλμ, που διαδραματίζεται στη δεκαετία του ΄70, αποτελεί το σίκουελ της επιτυχίας «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Το σύντομο teaser, ντυμένο με ρετρό μουσική, δείχνει τον Cliff να χαλαρώνει σε ένα μπαρ, να περπατά στα παρασκήνια ενός κινηματογραφικού σετ και να οδηγεί ένα αυτοκίνητο ντέρμπι σε μια χωμάτινη πίστα αγώνων.

Το βίντεο ξεκινά με τον κασκαντέρ να βάζει πάγο στο γόνατό του και να συναντά τους χαρακτήρες των Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι και Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β. Περιλαμβάνει γρήγορα πλάνα με τσιγάρα, όπλα και έντονες χειρονομίες, τα οποία καλύπτονται από ένα παιχνιδιάρικο εύρημα ενώ κλείνει με τον Cliff να ακουμπά ένα Όσκαρ στο γραφείο του — μια αναφορά στη βράβευση του Πιτ με το πρώτο του χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία του στο «Once Upon a Time in Hollywood».

Ο γοητευτικός κασκαντέρ, που συστήθηκε στο κοινό το 2019, επιστρέφει για νέες περιπέτειες, αυτή τη φορά υπό τη σκηνοθετική σφραγίδα του Ντέιβιντ Φίντσερ. Παρά το γεγονός ότι ο Ταραντίνο υπογράφει το σενάριο, επέλεξε να παραχωρήσει τα σκηνοθετικά ηνία στον Φίντσερ, παραμένοντας προσηλωμένος στην αναζήτηση του πρότζεκτ που θα αποτελέσει τη δέκατη και καταληκτική ταινία της φιλμογραφίας του. Όπως αναφέρει το Variety, η συνεργασία του Φίντσερ με το Netflix ξεκίνησε με την τηλεοπτική σειρά «Mindhunter» και συνεχίστηκε με τις βραβευμένες παραγωγές «Mank και «The Killer».

Στο πλευρό του Πιτ βρίσκονται οι Σκοτ Κάαν, Κάρλα Γκουτζίνο, Χολτ ΜακΚάλανι και Τζέι Μπι Ταντένα. Παράλληλα, ο Τίμοθι Όλιφαντ επιστρέφει για να επαναλάβει τον ρόλο του James Stacy. Ο Ταραντίνο εκτελεί και χρέη παραγωγού μαζί με τους Πιτ, Ντέιβιντ Χέιμαν, Σίεν Τσάφιν και Στέισι Σερ ενώ ο μόνιμος συνεργάτης του Φίντσερ, Έρικ Μέσερσμιτ, υπογράφει τη διεύθυνση φωτογραφίας της ταινίας, η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Λος 'Αντζελες.