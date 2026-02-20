Μπραντ Πιτ: Οι πρώτες ώρες στην Ύδρα - Ασφυκτικός κλοιός ασφαλείας γύρω του

Τι κι αν στην Ελλάδα ετοιμαζόμαστε για το εορταστικό τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας; Οι Χολιγουντιανοί σταρ δεν γνωρίζουν από άδειες και εκδρομές, the show must go on και αυτό ακριβώς κάνουν.

Το πρωί της Παρασκευής 20/2 ο Μπραντ Πιτ βγήκε από το αρχοντικό στο οποίο διαμένει στην Ύδρα για να κατευθυνθεί στον χώρο του μακιγιάζ, να μιλήσει με άτομα της παραγωγής, να τσεκάρει αν όλα πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί γιατί τα γυρίσματα της ταινίας του «The Riders» δεν μπορούν να περιμένουν πότε εμείς θα πετάξουμε χαρταετό! Ο Πιτ ήταν χαλαρός, με σπορ ντύσιμο, λευκό τζάκετ και μια τσάντα στον ώμο.

Η κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» τον πέτυχε στις 7 το πρωί, αγουροξυπνημένο, τη στιγμή που πήγαινε στο μακιγιάζ, μια διαδικασία που κράτησε για περίπου μία ώρα, αλλά ο διάσημος σταρ δεν ήταν αυτό που λέμε λαλίστατος: «Καλημέρα, πώς είστε. Μου αρέσει η Ύδρα», είπε και τέλος!

Η κάμερα του «Happy day» ήταν επίσης εκεί και απέσπασε παρόμοιες δηλώσεις. «Σας ευχαριστώ πολύ, δουλεύουμε σήμερα φίλε μου, ευχαριστώ», αρκέστηκε να πει και κατευθύνθηκε προς τη σχολή Καλών Τεχνών του νησιού όπου θα γίνουν κάποια γυρίσματα.

Φιλικός και προστατευμένος

Ο Μπραντ Πιτ είναι χαμογελαστός και πάντα φιλικός στις συναντήσεις του με τους ντόπιους και τους επισκέπτες, όμως τα πάντα γίνονται από μια σχετική απόσταση, καθώς γύρω του υπάρχει ένας κλοιός ασφαλείας που δεν επιτρέπει σε κανέναν να τον προσεγγίσει. Κοινώς, οι επισκέπτες έχουν περισσότερη τύχη να πετύχουν από κοντά κάποιον από τους σωσίες του Πιτ (θα χρησιμοποιηθούν ως κασκαντέρ στις επικίνδυνες λήψεις), πάρα τον ίδιο τον σταρ!

Τους τα χάλασε ο καιρός

Ο Πιτ παραβρέθηκε σε μια ευρεία συνάντηση των πρωταγωνιστών με τους κομπάρσους για να γνωριστούν και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις ώστε να είναι όλα έτοιμα για το γύρισμα.

Οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να γίνουν σήμερα κάποια από τα γυρίσματα που ήταν να πραγματοποιηθούν στη θάλασσα, οπότε οι πληροφορίες λένε πως θα γυριστούν οι σκηνές στους ειδικά διαμορφωμένους εσωτερικούς χώρους. Πρόκειται για κλειστά κτίρια που τροποποιήθηκαν καταλλήλως ώστε να θυμίζουν 80’s, αφού εκείνη την εποχή εκτυλίσσεται η υπόθεση της ταινίας.