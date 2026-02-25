Μπραντ Πιτ: Η σκηνή με την κόρη του και το ιπτάμενο δελφίνι στο λιμάνι της Ύδρας

Κόσμος πάει κι έρχεται στο λιμάνι της Ύδρας. Δεν είναι όλοι βιαστικοί. Κάποιοι θαρρείς πως κάθονται και απλώς χαζεύουν τους άλλους. Μερικοί φορούν ρούχα μοντέρνα, άλλοι πάλι είναι λες και έχουν ξεπηδήσει από το 1980!

Ας εστιάσουμε σε αυτούς λοιπόν καθώς αυτοί είναι οι κομπάρσοι της νέας Χολιγουντιανής ταινίας «The Riders» που γυρίζεται στο νησί. Και κάπου εκεί ανάμεσα σε αυτούς τους… παλιομοδίτες, να και ο Μπραντ Πιτ που πρωταγωνιστεί στο φιλμ που είναι η κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βραβευμένου μυθιστορήματος που γράφτηκε το 1994 από τον Τιμ Γουίντον.

φωτογραφία NDP

Χωρίς κανένα ίχνος

Η υπόθεση της ταινίας ακολουθεί τον Φρεντ Σκάλι (τον οποίο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ), έναν Αυστραλό που αποφασίζει να κάνει μια νέα αρχή με την οικογένειά του στην Ευρώπη. Μετά από δύο χρόνια περιπλάνησης, αγοράζει και ανακαινίζει με τα ίδια του τα χέρια ένα παλιό αγρόκτημα στην Ιρλανδία, περιμένοντας τη γυναίκα του, Τζένιφερ και την 7χρονη κόρη τους, Μπίλι, να έρθουν από την Αυστραλία για να εγκατασταθούν μόνιμα.

Τη μέρα που φτάνουν στο αεροδρόμιο, τα πάντα ανατρέπονται. Ο Σκάλι περιμένει την οικογένειά του, αλλά από το αεροπλάνο βγαίνει μόνο η μικρή Μπίλι, η οποία είναι σε κατάσταση σοκ και αδυνατεί να μιλήσει. Η σύζυγός του έχει εξαφανιστεί χωρίς καμία εξήγηση, χωρίς σημείωμα και χωρίς κανένα ίχνος. Απελπισμένος, ο Σκάλι ξεκινά ένα ταξίδι σε Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα ακολουθώντας τα βήματα των προηγούμενων ταξιδιών τους, προσπαθώντας να λύσει το μυστήριο της εξαφάνισής της και να ανακαλύψει ποια πραγματικά ήταν η γυναίκα που αγαπούσε.

φωτογραφία NDP

Βίντατζ καταστάσεις

Ο καλός, σχεδόν ανοιξιάτικος, καιρός ευνόησε την παραγωγή που ήθελε να γυρίσει τις σκηνές όπου ο Σκάλι και η Μπίλι φτάνουν στην Ύδρα. Από νωρίς το συνεργείο, οι κομπάρσοι, αλλά και οι σωσίες του Πιτ είχαν παραταχθεί στο λιμάνι και περίμεναν το «πάμε» του σκηνοθέτη Έντβαρντ Μπέργκερ, γνωστό από τις ταινίες «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» και «Conclave».

Ο Μπραντ Πιτ φορούσε τζιν παντελόνι, μπλε πουλόβερ, ένα μπουφάν και κρατούσε μια κόκκινη καρό βαλίτσα, της λες και βίντατζ. Η κάμερα τον καταγράφει να βγαίνει από το κιτρινομπλέ δελφίνι (αυτό κι αν είναι βίντατζ και ταξιδεύει ακόμα και σήμερα στα νησιά του Αργοσαρωνικού) και να περπατά στην αποβάθρα κρατώντας τη μικρή του κόρη που την υποδύεται η Κόκο Γκρίνστοουν.

Η ταινία «The Riders», που αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Δεκεμβρίου 2026, χαρακτηρίζεται ως ένα υπαρξιακό θρίλερ που εξερευνά τα όρια της αγάπης, της εμπιστοσύνης και του πόσο καλά γνωρίζουμε τελικά τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας.